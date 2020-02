Fundisa Weddings 400ste VvKR-lid

De VvKR, Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, heet deze week het 400ste lid welkom: Fundisa Weddings. De branchevereniging laat weten dat het aandeel kleinschalige reisaanbieders merkbaar groeit.

Iris Diekstra van Fundisa Weddings organiseert al langer bruiloften in Zuid-Afrika. De ‘mooiste dag’ van stellen die elkaar het jawoord geven wordt via haar zoveel meer. Door zich aan te sluiten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, krijgt het aanbod van Fundisa Weddings op het VvKR-platform meer aandacht. Tegelijk kunnen potentiële trouwlustige reizigers via het VvKR-lidmaatschap vertrouwen op zowel deskundigheid als betrouwbaarheid van de onderneming.

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties werd in 2011 opgericht als ‘club’ van kleine reisorganisatoren die door grote spelers buiten de algemene brancheorganisatie werden gehouden. Juist ook onder kleine reisondernemingen is één van de speerpunten bij de VvKR altijd geweest om eerst werk te maken van het wettelijk voorgeschreven vangnet van een garantieregeling.

Kleinschalige reisondernemers bieden gemiddeld beter maatwerk waar reizigers op zoek zijn naar unieke plekken en ervaringen, is daarbij de visie. In een tijd dat klimaatverandering, duurzaamheidsprincipes en incidenteel gezondheidscrises bijzondere aandacht vergen, bewijzen kleinschalige reisorganisaties hun kracht

