Ga met TUI mee op inspectiereis naar Tenerife of Gran Canaria

Komende zaterdag vliegt TUI weer richting Gran Canaria en zondag naar Tenerife. TUI geeft reisprofessionals de mogelijkheid om mee te gaan op individuele inspectiereis.



TUI biedt 30 reisagenten de kans om op inspectiereis te gaan naar Gran Canaria of Tenerife! De inspectie ga je zelf doen, maar de reisorganisatie regelt de vluchten, transfers en het verblijf in RIU obv All Inclusive en halfpension. De inspectiereis is kosteloos, maar aan jou de taak om dagelijks ‘live’ verslag te doen van je verblijf via je eigen social media kanalen. De reizen zijn dus vrijwel geheel op individuele basis.

Ben jij heel hard toe aan Vitamine D en sta je te popelen om te gaan knallen op social media om zo jouw klanten warm te maken voor een vakantie naar de Canarische Eilanden? Schrijf je dan nu – voor morgen 29 oktober 14.00 uur – in (via TUI Online) en wie weet vlieg jij dit weekend al naar de Spaanse zon.

Gran Canaria – 31 oktober t/m 5 november

31/10 AMS LPA 09.35 – 13.35

5/11 LPA AMS 13.30 – 21.00 (via FUE)

Verblijf: 3 nachten in RIU Gran Canaria (AI) en 2 nachten in RIU Palace Oasis (HP) in een eigen kamer.

Tenerife – 1 t/m 6 november

1/11 AMS TFS 12.00 – 16.05

6/11 TFA AMS 14.30 – 22.10

Verblijf: 3 nachten in RIU Buenavista (AI) en 2 nachten in RIU Palace Tenerife (HP) in een eigen kamer.

Voorwaarden en inschrijven via TUI Online.

Kijk voor meer info op TUI Online.

