Garantiefonds vliegtickets oplossing voor consument bij faillissement airline

Reisbrancheorganisatie ANVR, Consumentenbond, ANWB en garantiefonds SGR pleiten al langer voor een vliegticketgarantiefonds om de consument beter te beschermen bij faillissement van een luchtvaartmaatschappij. Na onderzoek, in opdracht van het Ministerie van IenW, tonen SEO en Lexavia aan dat een nationaal ticketgarantiefonds een goede oplossing is. De ANVR, enthousiast en tevreden met deze uitkomst, roept de politiek nu op dit ook daadwerkelijk te gaan regelen.

Reizigers die een los vliegticket kopen zijn, in tegenstelling tot pakketreizigers, nauwelijks wettelijk beschermd tegen luchtvaartmaatschappijen die failliet gaan. ANVR, Consumentenbond, ANWB en SGR roepen al langer deze groep reizigers beter te beschermen en hebben in 2019 een plan voor een nationaal ticketfonds gepresenteerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft begin dit jaar SEO Economisch Onderzoek en Lexavia gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar vormgeving, effecten en alternatieven van zo’n nationaal fonds.

ANVR-voorzitter Frank Oostdam: “Wij zijn blij dat ons voorstel voor een ticketgarantiefonds samen met het Ministerie nu goed is onderzocht. Het onderzoek toont aan dat er gewoon flinke risico’s zijn voor vliegreizigers en deze risico’s zullen alleen maar toenemen. We hebben het voorstel dan ook niet voor niks ontwikkeld.”

SEO wijst er op dat in de afgelopen 10 jaar in Europa 91 airlines failliet zijn gegaan en daarmee 5 miljoen reizigers zijn gedupeerd. Dit komt neer op 0,14% van alle vliegreizigers met een schade van € 1,1 mld. Voor reizigers die op de bestemming stranden of vlak voor vertrek een duur alternatief ticket moeten kopen, is de schade hoog. De schade voor passagiers in de Nederlandse markt bedraagt gemiddeld € 520.

Onderzoeksbureau SEO heeft berekend dat er een fonds nodig is van € 129 miljoen. Als je kijkt naar een garantiefonds zoals wordt gehanteerd in Denemarken, waarbij reizigers worden gerepatrieerd bij faillissement en (als er middelen over zijn) vertrekkende klanten schadeloos worden gesteld, dan moet er een heffing komen voor in Nederland opstappende passagiers. Als het fonds in 5 jaar wordt opgebouwd, is een bijdrage van slechts € 1 per ticket nodig. De impact van de heffing, denk aan uitwijkgedrag van de consument en concurrentiepositie van de airline, is klein, aldus SEO.

Oostdam: “Alle alternatieven zijn meegewogen, maar het door ons voorgestelde plan is de verstandigste oplossing is. Het woord is nu aan de politieke partijen. Het zou mooi zijn om het plan mee te nemen in de kabinetsformatie. Het biedt de reiziger de meest efficiënte vorm van bescherming en zonder dat het de overheid geld kost.”

Van de overheid wordt wel verwacht een lening te garanderen voor het geval de middelen van het fonds bij een schade in de aanloopfase ontoereikend is. Juridisch is een wet nodig, maar het Deense model geeft aan dat er vanuit de EU hiertegen geen bezwaren bestaan.

“Bij de vele miljoenen leden van ANVR, Consumentenbond en ANWB is een groot draagvlak en SGR is uitstekend in staat de uitvoering te verzorgen. Daarom nu niet treuzelen, maar gewoon doen”, aldus Oostdam.

Het onderzoek is na te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/28/bijlage-1-seo-en-lexavia-een-nationaal-ticketgarantiefonds-eindrapport

en is ook te vinden op https://www.anvr.nl/publicaties/rapport.aspx

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.