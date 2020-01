Garuda Indonesia hervat non-stopvlucht Amsterdam – Jakarta

Sinds 1 oktober 2019 heeft Garuda Indonesia haar non-stop vlucht van Amsterdam naar Jakarta aangepast naar een directe vlucht van Amsterdam naar Bali, met een tankstop in Medan. Op deze verbinding wordt structureel gebruik gemaakt van de Airbus A330-200, met in het vooruitzicht een aanpassing naar haar nieuwste toestel: de Airbus A330-900neo.

Na een heroverweging zal Garuda Indonesia per 19 februari 2020 het voormalige schema, de non-stopvlucht van Amsterdam naar Jakarta, weer hervatten (met vertrek uit Jakarta op 18 februari). Op dit moment staat het nieuwe schema voor het resterende winterseizoen geladen in de reserveringssystemen. Het zomerseizoen wordt hier spoedig bijgevoegd. Met het herinvoeren van de non-stop Amsterdam – Jakarta vlucht beschikken reizigers vanaf Amsterdam weer over één stop internationale verbindingen naar o.a. Singapore en Bangkok en een snellere verbinding naar Perth, Australië.

