Garuda Indonesia in Amsterdam met speciale mondmasker uitvoering

Garuda Indonesia is op 11 december met een speciale livery in Amsterdam geland. Het betreft een 777-300ER voorzien van een speciaal mondmasker. Voor deze campagne was er in Indonesië een winnaarswedstrijd opgezet waarbij iedereen een eigen design kon insturen voor vier andere toestel types van de vloot van Garuda Indonesia nadat als eerste onze Airbus A330-900 Neo van een mondmasker was voorzien.

Met dit initiatief wil Garuda Indonesia, in samenwerking met de Indonesische overheid en sponsoren, meer bewustzijn creëren voor het dragen van een mondkapje. De winnaars konden hun eigen ontwerp op één van de toestellen terug zien. Eén daarvan was van Johanna Angelia Christian (Indonesische) met het thema: “Bersama Membangun Masa Depan Bangsa”, vrij vertaald: “Samen bouwen aan de toekomst van onze natie”. Dit winnende design is te zien op de Boeing 777-300ER die op de route naar Amsterdam vliegt.

De Boeing 777-300ER, met toestelregistratie PK-GIJ, zal aanstaande zaterdag 12 december om 11.05 uur weer vertrekken en non-stop naar Jakarta vliegen. Wellicht komt de PK-GIJ in de nabije toekomst vaker naar Amsterdam.

