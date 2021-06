Gedupeerden ‘D-reizen vliegtickets’ spreken advocaat en willen geld van airlines

De Facebook-groep ‘Claim Losse Vliegtickets D-Reizen’ laat desgevraagd aan TravelPro weten dat het een stichting gaat worden en wil wanneer luchtvaartmaatschappijen structureel blijven weigeren geld terug te geven aan gedupeerden luchtvaartmaatschappijen gaan dagvaarden. “Hiervoor zijn we in gesprek met een advocatenkantoor”, zo laat initiatiefnemer Hans van Rooijen weten.

De Facebook-groep (met 152 leden) meldt geïnteresseerden dat het niet om claimbureau gaat, maar om een groep ‘van gedupeerden voor gedupeerden die losse vliegtickets gekocht hebben bij D-reizen om gezamenlijk geld terug te vorderen’. Van Rooijen: “Op dit moment zijn wij aan het inventariseren bij de gedupeerden bij welke luchtvaartmaatschappijen en voor welk bedrag er tickets via D-Reizen zijn geboekt en waarvan de refund niet is doorbetaald aan de gedupeerden.”

Van Rooijen laat weten dit ook te doen voor gedupeerden waarvan hun pakketreis geannuleerd is en die geen voucher hebben ontvangen. “Tevens willen wij het onderzoek van de curatoren afwachten omtrent de zoekgeraakte klantgelden. Ondertussen manen wij de luchtvaartmaatschappijen aan om de Europese Verordening EG nr. 261/2004 na te leven en alsnog de refund voor de gekochte vliegtickets van de geannuleerde vluchten rechtstreeks aan de gedupeerden te betalen

aangezien D-Reizen een bemiddelaar is en dus geen partij is in deze, zoals D-Reizen zelf in de algemene voorwaarden omschreven heeft.”

Luchtvaartmaatschappijen laten in veel gevallen weten de bedragen voor vliegtickets al aan (het oude) D-reizen te hebben terugbetaald, maar dat betaalde (veel) consumenten niet uit. D-rt Groep, het moederbedrijf van d-reizen, werd op 6 april dit jaar failliet verklaard door de rechtbank in Haarlem. Het bedrijf had zelf faillissement aangevraagd. Ten tijde van het faillissement had d-reizen 285 winkels en 1.077 medewerkers. Prijsvrij Vakanties liet 19 mei jl. weten dat het met de curatoren van D-reizen tot een deal kwam met betrekking tot de doorstart van een belangrijk deel van het D-reizen concern.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.