Geen gedwongen annuleringen voor al geboekte passagiers Garuda Indonesia

“We zijn verheugd te kunnen meedelen dat Garuda Indonesia erin is geslaagd om zich voor de maand juli aan de door de slotcoördinator opgelegde passagierslimieten te houden zonder al eerder geboekte passagiers te hoeven te annuleren”, dat laat Garuda Indonesia weten.

“Voor onze vertrekdata in augustus hebben we al met vooruitziende blik maatregelen getroffen. Wij verwachten dan ook, wanneer de slotcoördinator begin 2e week van juli de passagiers limieten voor augustus aankondigt, dezelfde goede mededeling te kunnen doen. Echter, meer nieuws volgt volgende maand.”

Luchthaven Schiphol heeft op 17 juni aan luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten dat er een limiet moet komen op het aantal reizigers dat deze zomer elke dag vanaf de luchthaven mag vertrekken.

Schiphol heeft de slotcoördinator laten weten wat de maximale capaciteit is voor de periode tussen 7 en 31 juli, met een indicatie voor de rest van de zomer. Op basis daarvan is de slotcoördinator met alle luchtvaartmaatschappijen, waaronder Garuda Indonesia, in gesprek over eventuele vermindering van het aantal passagiers.

Author Arjen Lutgendorff