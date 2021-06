Geen testen of quarantaine voor gevaccineerden die reizen binnen EU

Ingeënte reizigers moeten komende zomer vrij kunnen reizen door Europa, mits zij minstens twee weken volledig zijn gevaccineerd. De 27 EU-lidstaten zijn het hier over eens en keurden het voorstel van de Europese Commissie vandaag goed.

Volledig gevaccineerden hoeven zich vanaf 1 juli aanstaande dus niet meer te laten testen op het coronavirus of in quarantaine te gaan. Reizigers vanaf 12 jaar die niet volledig zijn ingeënt, zullen wel getest moeten worden. Dat hoeft alleen niet als er wordt gereisd tussen twee zogenoemde ‘groene landen’, oftewel landen het coronavirus onder controle is. Daarnaast wordt de lijst met ‘groene landen’ snel uitgebreid.

Voor reizigers naar groene landen mogen geen beperkingen gelden; voor oranje – mogelijk een test; voor rood – mogelijk een quarantaine; en niet-essentiële reizen worden ontraden met donkerrood.

Deze regel zal ook van toepassing zijn op niet-EU-leden van de open-grenszone van Schengen – IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, maar niet op voormalig EU-lid Groot-Brittannië.

Iets meer dan een kwart van de volwassenen in de EU is nu volledig gevaccineerd, aldus de Europese Commissie.

