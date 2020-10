“Je moet het gewoon niet doen, want hiermee krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op, ja, weet je.” Maar is dat dan wel te regelen? “Ja hoor, gewoon je bek houden als je er zit en naar de wedstrijd kijken.”

Soms voelt het alsof dat ook tegen de reissector wordt gezegd; gewoon je bek houden en kijken. Landen om ons heen en ver weg die een oranje reisadvies krijgen (of er om vragen) waardoor we er niet meer heen gaan, maar de grote Nederlandse steden zijn nog steeds toegankelijk. Na een bezoek aan Amsterdam, Den Haag of Utrecht hoef je niet in quarantaine. Gewoon je bek houden.

Als we naar andere landen op vakantie gaan moeten we in sommige gevallen forse bedragen betalen om ons te laten testen op het coronavirus, maar als we van onze vakantie in het buitenland weer op Schiphol aankomen en onze weg vinden naar de auto of trein is er niemand die een test wil zien. Gewoon je bek houden.

Klanten die hebben geboekt en door een oranje reisadvies hun reis niet meer zien doorgaan… Zij hebben recht op een voucher of op hun geld terug (na 1 jaar min 1 dag). Willen ze het eerder terug? Gewoon je bek houden.

Grote (reis)bedrijven ontvangen miljoenen aan staatssteun/-leningen, dat ondertussen ook wordt gebruikt om op te boksen tegen de concurrentie. Die concurrentie voelt zich weer zwaar benadeeld. De ‘kleine’ bedrijven, zra’s en ga zo maar door in de reisbranche wachten op hun beurt nog steeds op sectorspecifieke steun (en mensen in de zorg op een loonsverhoging). Ondertussen krijgen 120.000 rijksambtenaren wél een loonsverhoging. Gewoon je bek houden.

“Als het gedrag altijd volmaakt zou zijn, dan hoef je helemaal geen maatregelen te treffen”, aldus minister De Jonge tijdens de persconferentie maandag jl. En Rutte: “Heel veel bedrijven zorgen ervoor dat mensen vooral thuiswerken, maar je ziet steeds meer mensen een of twee dagen naar kantoor gaan. Dat moet nu stoppen.” Maar twee keer per week samen op kantoor is cruciaal voor de voortgang van het bedrijf. Gewoon je bek houden…

Er zijn burgers die de reissector hypocriet vinden. Zij vinden dat de coronacrisis nooit was ontstaan wanneer mensen niet massaal zouden reizen. Zij vinden de reisbranche direct verantwoordelijk voor al deze ellende en dat de overheid er is om burgers te beschermen tegen het onverantwoordelijke gedrag van de reisbranche. Overigens zijn er ook die vinden dat dit kabinet geen verantwoordelijkheid kent. Eigenlijk zeggen zij tegen de reisbranche én de overheid; gewoon je bek houden.

Luchtvaartmaatschappijen die gewoon naar oranje gebieden blijven vliegen waardoor reizigers geen recht hebben op geld terug, omdat de reis uitvoerbaar is. Hierdoor wordt iedereen in de problemen gebracht. Gewoon je bek houden.

Er zijn er ook die helemaal niet blij worden van steunpakketten voor ondernemers, die vinden dat je de zorg en het sociale vangnet overeind moet houden. Die vinden dat de horeca en de reisbranche maar in elkaar moeten klappen. Ook zij zeggen tegen de reissector; gewoon je bek houden.

Naar ‘de wedstrijd’ kijken doet de reisbranche al sinds maart, maar ‘gewoon je bek houden’ slikken veel reisprofessionals niet meer. Ik heb het idee dat we als branche klaar zijn met kortzichtigheid, dat er meer dan ooit wordt gepraat met elkaar. Fijn dat die onderhandelingen, gesprekken en acties tot resultaten leiden. ‘Gewoon je bek houden’ zeggen is inderdaad niet netjes en aan een grote mond opzetten hebben we niks, maar laat je de mond niet snoeren.

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

