“Gezamenlijk staan we er als retail veel beter voor”

Takis Panagopoulos (oprichter/eigenaar Face2Face Travel) laat aan TravelPro weten blij te zijn met de lancering van Dutch Travel Retail United (DTRU). “Face2Face Travel is een niet al te grote partij en DTRU is een goede manier om van ons te laten horen. Wij kunnen ons vinden in de samenstelling van de groep met meerdere organisaties. Het is een goede afspiegeling van de retailomzet. Ik vind het fijn om ook een klankbord te hebben om met elkaar deze fase in te gaan.”

“Het wordt steeds uitdagender voor retailers. We willen een compleet productaanbod bieden aan onze klanten. Ik denk dat wij met z’n allen het er mee eens zijn dat de geldstroom moet veranderen. Dat moet in goed overleg gebeuren. door deze samensmelting zit ik snel bij de bron van informatie en misschien een beetje meedenken hoe we dingen kunnen veranderen ten gunste van alle partijen in de keten. Er zijn heel veel uitdagingen die op ons afkomen. Wij gezamenlijk staan er veel beter voor”, aldus Panagopoulos.

Op de vraag of de coronacrisis het proces van DTRU heeft versneld, laat Panagopoulos weten: “Het is een noodzaak en het is allemaal versneld door de huidige situatie. De branche is niet goed ingericht, dat hebben we gezien met grote faillissementen in het verleden. De noodzakelijke veranderen komen niet (snel genoeg) van de grond. Nu hebben we allemaal dezelfde uitdagingen en dat heeft dit proces wel versneld. Dat er iets moest gebeuren was duidelijk. Je ziet ook wat voor macht de grote partijen hebben. Als kleine mkb’er ben je de luis op de pels voor iedereen. Misschien zijn we nu tien luizen bij elkaar, maar uiteindelijk willen we tot een betere samenwerking met iedereen komen.”

