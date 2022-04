Gezocht! Medewerker met vakkennis IATA

Deel dit artikel

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Heb je IATA kennis en beschik je daarnaast over GDS ervaring, bij voorkeur Galileo en/of Amadeus? Lees snel verder!

Reisorganisatie Nova is voor de afdeling Consolidating in Amsterdam per direct op zoek naar een ervaren, enthousiaste:

IATA Medewerker

Amsterdam | minimaal 32 uur | MBO/HBO

Wat ga je doen?

• Informeren en adviseren van de reisbureaus over vliegtarieven;

• Maken van reserveringen in Galileo en/of Amadeus;

• Verwerking van boekingen in ons back-office systeem;

Waar ga je werken?

Nova Consolidating is onderdeel van reisorganisatie Nova en is al ruim 50 jaar IATA reisagent. Nova Tours maakt gebruik van de vluchtreserverings-systemen;

• Galileo

• Amadeus

• Sabre

Nova Tours is één van de grote consolidators.

Wij zijn op zoek naar jou!

• Je bent flexibel, initiatiefrijk en durft verantwoordelijkheid te nemen;

• Je bent communicatief zeer vaardig;

• Je hebt IATA kennis

• Je hebt GDS ervaring, bij voorkeur Galileo en/of Amadeus;

• Je bent service gericht, maar zeker ook commercieel ingesteld;

• Je bent stressbestendig en hebt gevoel voor humor.

Wat bieden wij:

• Uitstekend salaris in overeenstemming met ervaring;

• Deelname pensioenfonds;

• Een afwisselende baan met verantwoordelijkheid in een professionele omgeving;

• Goede werksfeer met enthousiaste collega’s in een groeiend en dynamisch bedrijf.

Herken jij jezelf in ons functieprofiel en wil jij onze nieuwe collega worden?

Wacht niet langer en stuur je motivatie voor deze vacature met C.V. per e-mail naar:

ab@nova-tours.nl

A.J. Polak

1e Oosterparkstraat 127

1091 GX Amsterdam

Voor meer informatie over Nova Consolidating kijk je op: www.novaconsolidating.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Author redactie