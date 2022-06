GfK: oorlog in Oekraïne beïnvloedt vakantieplannen 1/3 Nederlanders

Deel dit artikel

De oorlog in Oekraïne heeft impact op de vakantieplannen van 1/3 van de Nederlanders. Dat blijkt uit een onderzoek door GfK, dat aan consumenten vroeg in hoeverre de oorlog in Oekraïne invloed heeft op hun vakantieplannen.

14% gaf aan een vakantie dichter bij huis te kiezen. 8% stelt hierdoor het boeken van de vakantie nog even uit. Tenslotte gaf 4% hierdoor niet te willen vliegen en 4% gaf aan hierdoor niet naar het buitenland te gaan. 43% gaf aan sowieso niet op vakantie te gaan of dat de oorlog geen invloed had op de vakantieplannen. Het onderzoek is 3 weken geleden (einde meivakantie) gehouden onder een panel van meer dan 42.000 consumenten.

Author Arjen Lutgendorff