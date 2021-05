Gheel positief, hill positief man

Jullie voelen het ook hè! Dat gevoel van zo’n eerste écht warme lentedag. Kriebels in de buik! Roze bloemetjes in de bomen. Langer licht. De terrassen open. Rokjesdag, maar dan ‘Vakantiedag’.

Wat een positiviteit in de lucht!!! Ik kan weleens wat afwachtend zijn met positief zijn, maar nu ga ik echt helemaal los. Mijn tijdlijn staat, net als die van jullie, helemaal vol met allemaal vrolijke berichten over dat ‘we weer kunnen’.

Dat ghele positieve gevoel begon bij de meesten denk ik zo ongeveer bij de beelden van onze, uit tienduizenden (!!!) uitgeloot, vriendelijke vrolijke landgenoten op Schiphol. Landgenoten waarin je jezelf (niet) herkend en waarvoor je zo blij bent dat zij een keer mogen.

Zij mochten een weekje naar Gran Canaria om te testen. Nee, niet op corona, maar testen hoe organisaties tijdens de reis en het verblijf met corona om moeten gaan. Nee, ze hadden geen corona. Ja, zes wel, maar dat is allemaal goed afgelopen. Dus het kan.

Wie deze zomer naar het buitenland op vakantie gaat, beleeft een once in a lifetime experience die z’n wiedeweerga niet kent. Aan de keuzestress kan het in ieder geval (nog) niet liggen, maar met al mijn positiviteit voorspel ik alvast dat er veel meer mogelijkheden bijkomen, van nóg meer Europese bestemmingen, tot busreizen en ver.

Sprongen jullie ook een gat in de lucht toen de reisadviezen van oranje naar geel werden gewijzigd. Sommige mensen zijn tot 01.00 uur ’s nachts opgebleven om de mailtjes van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de reisadviezen daadwerkelijk waren gewijzigd binnen te zien komen. Alsof de eerste vliegende auto op de maan belande, tranen van blijdschap druppelden op het toetsenbord van mijn laptop tijdens het versturen van de nieuwsbrief.

Nóg meer positiviteit. Al die mensen die laten weten wélk vaccin ze krijgen, wanneer ze het krijgen, wanneer ze de tweede prik krijgen, dat ze maar één prik nodig hebben, dat zij wél een stempeltje in hun gele boekje hebben en nu lekker kunnen knuffelen én op vakantie kunnen gaan. En dan is een meerderheid in Den Haag ook nog eens voor een gratis PCR-test, zodat ook de ongelukkigen die nog niet zijn ingeënt op vakantie kunnen buiten Nederland.

Wat zullen al die locals, net als de Nederlandse reissector, blij zijn wanneer er weer voor het eerst toeristen door de stad, het dorp en de boulevard lopen. Wat zullen de mensen op de bestemmingen je met een vrolijke en warme blik welkom heten. Misschien zelfs wel naar je zwaaien of iets liefs zeggen. Nooit eerder zullen toeristen zo hartelijk zijn welkom geheten als nu! Nooit eerder zal je kamer zó goed zijn schoongemaakt!

En dan de soap rondom d-reizen. Daar was deze week ook positief nieuws over. De deal van Prijsvrij met de curatoren bijvoorbeeld. En, daar waar iedereen als een berg opziet tegen alles wat maar met d-reizen te maken heeft, was daar, hoe kan het ook anders met zo’n naam: Hillman Travel. We krijgen er hill veel positieve reacties op. Hoe meer hoe beter.

Met zóveel positiviteit in nog geen drie weken tijd, kan het niet anders dan dat het ook goedkomt met de veertien dagen quarantaine op gele bestemmingen, de kosten die verre touroperators hebben voor omgeboekte reizen (in plaats van dat ze vouchers hebben uitgegeven), de financiële steun voor Q4, de onduidelijkheid vanuit curatoren richting DTA, de steun aan KLM, de oplopende coronagevallen op de Griekse eilanden, onduidelijkheid over het vaccinatie-reispaspoort, wel of geen gratis PCR-test voor vakantiegangers, wel één prik niet één prik, wel een stempel in het gele boekje of geen stempel in het gele boek, het Voucherfonds, NDC, enzovoorts. Zo, dat was eens even een lekker om een column met een positieve insteek te schrijven. Daar was ik wel even aan toe. Als we corona kunnen overwinnen, dan kunnen we alles overwinnen. Don’t worry, about a thing, cause every little thing, gonna be all right!

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

Deze column is ook te lezen in TravelPro #20.

