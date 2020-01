GI Travel zoekt Projectmanager (fulltime, m/v)

GI Travel is gespecialiseerd in het organiseren van op maat gemaakte groeps- en incentive reizen, congresreizen, handelsmissies, internationale meetings, studietrips en personeelsreizen naar het buitenland, met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. Voor haar vestiging in Amsterdam is GI Travel op zoek naar een Projectmanager (fulltime, m/v).

Vestiging: Amsterdam

Inschaling functie: 7

Type dienstverband : fulltime

Functie-inhoud

Als Projectmanager stel je, na een inwerkperiode, zelfstandig en op wens van de klant een uniek arrangement samen waarbij het commerciële aspect niet uit het oog verloren mag worden. Tevens draag je zorg voor de inkoop van vervoer en accommodatie, begeleid je in veel gevallen de reis zelf en ben je verantwoordelijk voor een correcte administratieve afhandeling.

Wat vragen wij:

– Je hebt HBO werk- en denkniveau;

– Je hebt goede IATA kennis (bij voorkeur Amadeus);

– Je hebt een relevante toeristische opleiding;

– Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van op maat gemaakte reizen naar het buitenland, zowel in het samenstellen van de reizen als de actieve klantbenadering;

– Je beheerst de Nederlandse en de Engelse taal in woord en geschrift;

– Je bent outgoing, creatief, accuraat, stressbestendig en representatief;

– Je beschikt over een positieve nieuwsgierigheid om nieuwe reiservaringen op te doen. Reizen zit in je DNA;

– Je beschikt over uitstekende commerciële vaardigheden en contactuele eigenschappen;

– Je bent resultaatgericht en hebt een flexibele instelling;

– Je beschikt over goede contactuele eigenschappen, waarbij je ‘een kick’ krijgt van het benaderen van prospects om hen tot klant van GI Travel te maken;

– Je bent ‘eager’ in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en het benutten daarvan;

– Je bent een teamplayer, je zet je graag samen met je collega’s in voor een mooi resultaat;

– Je hebt geen 9-5 mentaliteit;

– Je hebt oog voor detail en kunt goed organiseren;

– Je beheerst de moderne computerprogramma’s;

– Je bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam;

– In deze functie dien je bereid te zijn zo nu en dan ook gedurende avonden en weekends te werken in verband met het begeleiden van reizen.

Wat bieden wij:

– Wij bieden een afwisselende baan in een prettige werksfeer bij een dynamisch bedrijf.

– Goede beloning, afhankelijk van vaardigheden en ervaring; en secundaire arbeidsvoorwaarden

– Pensioenregeling.

– De cao van de reisbranche is van toepassing.

Geïnteresseerd?

Stuur dan je sollicitatie met recente CV naar GI Travel, t.a.v. Saskia Bruijns (Directie Assistente), e-mailadres: saskia.bruijns@gi-travel.nl. Wil je meer weten over ons bedrijf? Kijk dan op www.gi-travel.nl.

