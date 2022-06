Go North en 1TIS starten samenwerking

Deel dit artikel

Go North en automatiseerder 1TIS zijn een samenwerking aangegaan.

Go North is een niche touroperator, gespecialiseerd in het organiseren van individuele- en groepsreizen naar Noord-Europa.

‘Er zit veel variatie in de reizen, onder andere door een divers aanbod van excursies begeleid door reisbegeleiders. Een perfecte klant voor 1TIS, om met onze backoffice software nieuwe stappen te gaan zetten’, zegt Rico van Loenen, directeur/eigenaar van 1TIS.

‘Onder andere om terugkerende werkzaamheden en werkprocessen binnen Go North te automatiseren en hierdoor een efficiencyslag te maken.’

Volgens Paulien van Bruggen, managing director van Go North, is de sterke groei die het bedrijf doormaakt een belangrijke reden om voor 1TIS te kiezen.

Die groei is er zowel in omzet als in medewerkers. ‘We willen verder professionaliseren. De software van 1TIS moet zeg maar het kloppend hart van ons bedrijf worden. Wij verwachten onze reizigers/klanten met onze samenwerking nog sneller en beter/efficiënter te kunnen faciliteren én nog beter kunnen bedienen voor zowel ons maatwerkaanbod als onze standaard reizen.’

Door te investeren in IT komt volgens er Van Bruggen meer tijd vrij om reizigers nóg meer per telefoon, per online meeting of face-to-face te informeren over de reizen die het bedrijf als echte Noord-Europa specialist aanbiedt naar Groenland, IJsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Lapland en Spitsbergen.

‘Daarnaast komt er meer tijd vrij om op zoek te blijven gaan naar de kleinschalige parels in Noord-Europa. Wij hopen op een prettige, langdurige en vruchtbare samenwerking.’ (Foto Shutterstock).

Author Theo de Reus