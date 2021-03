Goed Idee Reizen vanaf nu onder de paraplu van TUI Nederland

Goed Idee Reizen zal vanaf nu onder de paraplu van TUI Nederland haar reizen aanbieden. De Christelijke reisorganisatie bestaat al sinds 2006 als onderdeel van Kras Reizen en verzorgt al vijftien jaar begeleide reizen in eigen sfeer met gelijkgestemde reizigers. Het is een begrip bij Christelijke reizigers die de wereld willen verkennen op een manier die bij hen past.

“Goed Idee Reizen heeft een uniek aanbod van groepsreizen naar de mooiste bestemmingen. De reizigers willen hun eigen reisverhaal schrijven en beleven in de sfeer van het protestants christelijke geloof. De deelnemers voelen zich met elkaar verbonden door vaste elementen in de reis, waarvan zondagrust een heel belangrijke is”, laat TUI weten. TUI wil de eigenheid van Goed Idee Reizen bewaren om deze reizigers aansprekende en passende reizen te blijven aanbieden, met eigen reisbegeleiders en persoonlijke service. Tegelijkertijd biedt TUI als groot internationaal reisbedrijf een zekerheid voor de continuïteit en waarborgt goede zorg voor de reizigers. Een beschermende paraplu is welkom in deze tijden en beschermt een waardevolle, specialiseerde reisorganisatie en haar klanten.

Reisbureaus

De reizen zullen online boekbaar zijn via een speciale sectie van de TUI website. Daarnaast heeft een aantal van de 130 eigen reisbureaus van TUI zich gespecialiseerd in het aanbod van Goed Idee Reizen. De klanten kunnen ook daar terecht met vragen en voor een goed reisadvies. Het gaat om twaalf reisbureaus, geselecteerd als Goed Idee Reizen ambassadeur: TUI Barneveld, TUI Bergen op Zoom, TUI Dordrecht, TUI Ede, TUI Goes, TUI Gorinchem, TUI Harderwijk, TUI Middelharnis, TUI Nijkerk, TUI Sliedrecht, TUI Veenendaal en TUI Waalwijk.

