Goed voor de reisadviezen: Nederland groen en geel op ECDC-lijst

Door het teruglopend aantal coronabesmettingen kleurt Nederland groen en geel op de nieuwe ECDC-lijst van deze week. Het is de verwachting dat Nederlanders daardoor makkelijker toegang krijgen tot andere landen. “Hè hè, wat kan dat lang duren, maar dit is uitstekend nieuws. Óp naar groen”, aldus Frank Oostdam (directeur ANVR).

De ECDC, de Europese RIVM, plaatst wekelijks een update van de kaart en van de gemiddelde coronabesmettingen per land. Op die kaart kleurde Nederland lange tijd rood, wat betekende dat Nederland werd gezien als hoog risicoland waardoor Nederlandse reizigers allerlei obstakels in de weg werden gelegd om andere landen binnen te komen. Zo moesten Nederlanders bijvoorbeeld voordat in Portugal, dat een geel reisadvies heeft, eerst tien dagen in quarantaine.

Op de nieuwste kaart van de ECDC kleurt het grootste deel van Europa groen. Ook voor Zweden, Letland en Spanje, die vorige week ook nog grotendeels rood kleurde, ziet het er nu voor de eerste twee met geel en groen zeker goed uit. Spanje is zeker ook aan de betere hand, maar vooral in het zuiden is er nog een gebied rood. In Nederland kleuren overigens Friesland en Groningen groen.

Ook minister Hugo de Jonge wees zijn volgers op Twitter op de gewijzigde kleuren voor Nederland op de ECDC-lijst: “Nederland gaat van rood naar oranje . Doordat besmettingen flink zijn gedaald, staan Friesland en Groningen zelfs op groen . De kaart van ECDC wordt sowieso steeds groener. Dat betekent dus minder verplichtingen als we reizen binnen Europa.”

Op social media vragen mensen zich af waarom Nederland niet de kleurcodering aanhoudt zoals op deze (ECDC-)kaart? ‘Denemarken volgens Nederland nog steeds hoog risicogebied’, aldus een reactie op de ECDC-lijst, terwijl het Nederlandse reisadvies voor Denemarken nog oranje kleurt.

