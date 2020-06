Goede hoop voor Groningen Airport Eelde

De airline hervat haar vluchtschema voor de zomermaanden met een selectie van bestemmingen. De routes tussen Groningen Airport Eelde en Palma de Mallorca en Heraklion op Kreta vallen binnen deze selectie. Vooralsnog voor de maanden juli en augustus. Of de periode verder uitgebreid wordt, is nog niet bekend. Jonas van Dorp, Route Development Manager, Groningen Airport Eelde: ‘’Wij zijn verheugd met het nieuws dat wij vanaf 2 juli weer passagiers van de verschillende reisorganisaties en Transavia mogen verwelkomen op onze luchthaven. Groningen Airport Eelde is een kleinschalige luchthaven die zich in een nagenoeg coronavrije regio bevindt. Op de luchthaven kunnen passagiers door onze kleinschaligheid maar ook met inachtneming van de anderhalve meter en andere hygiëne-maatregelen, straks veilig naar Mallorca en Kreta vertrekken. Ook hebben we goede hoop dat het vluchtschema per september verder uitbreid wordt met Las Palmas (Gran Canaria) van TUIfly. Wel benadrukken partijen dat eventuele aanscherping of aanpassing van restricties in landen vanwege het Coronavirus, kunnen betekenen dat aanpassingen in vluchtschema’s noodzakelijk zijn.”

Las Palmas TUI

Las Palmas (Gran Canaria) is boekbaar voor de periode september 2020 tot en met oktober 2021. TUI vliegt twee maal per week naar deze prachtige zonbestemming.

Zomerseizoen 2021: Antalya, Bodrum, Heraklion, Las Palmas en Guersney

Ook Corendon heeft haar volledige aanbod vanaf Groningen Airport Eelde boekbaar gemaakt voor het zomerseizoen van 2021 (april t/m oktober). Dit betekent dat Corendon tweemaal per week naar Antalya en Bodrum in Turkije en Heraklion op Kreta aanbiedt. TUI biedt Gran Canaria aan en reisorganisatie Sunair biedt voor het zomerseizoen ‘21 wederom pakketreizen aan naar Guernsey (Kanaaleilanden) vanaf Groningen Airport Eelde. Genoemde bestemmingen zijn vanaf heden boekbaar via de eerder genoemde kanalen.