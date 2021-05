Google sluit zich aan bij de bij de European Travel Commission: ‘Bijdragen aan herstel Europese reissector’

Google is als geassocieerd lid toegetreden tot de European Travel Commission (ETC) om het herstel van de Europese toerismesector in 2021 te stimuleren en de sector te versterken als motor voor economische groei, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling voor alle Europeanen.

ETC zet zich al jaren in om de ontwikkeling van duurzaam toerisme in Europa te stimuleren, de bekendheid van Europese minder bekende bestemmingen te vergroten en de voordelen van lokale ervaringen en reizen buiten het seizoen onder de aandacht te brengen. Als onderdeel van hun missie om een ​​betrouwbare bron van informatie te zijn, helpt Google de toerismesector door middel van inzichten en tools voor bestemmingsmarketingorganisaties (DMO’s) om potentiële bezoekers te bereiken tijdens hun reisplanning. Door samen te werken, zullen ETC en Google inzichten uitwisselen om duurzaam reizen te promoten, de groei van het toerisme te stimuleren en een economische impuls te geven aan Europa door middel van gezamenlijke marketingdiensten, webinars en evenementen en onderzoeksprojecten.

De samenwerking zal helpen bij het opbouwen van de digitale capaciteiten van toeristische organisaties in Europa. Bijvoorbeeld door middel van op maat gemaakte trainingsevenementen voor ETC-leden. Het zal ook richting geven aan beleid en besluitvorming in de toeristische sector. Onder andere door middel van gezamenlijk onderzoek en initiatieven op het gebied van innovatief leiderschap. Als onderdeel van hun werk ter ondersteuning van de reis- en toerismesector lanceerde Google het UNWTO en Google Tourism Acceleration Program om digitale transformatie en vaardigheden voor het herstel van de sector in Europa te stimuleren.

Eduardo Santander, uitvoerend directeur van de European Travel Commission liet weten blij te zijn met Google als Associate Member van de ETC. “We leven in een tijd waarin het promoten van Europees toerisme belangrijker is dan ooit. Het lidmaatschap van Google stelt ons in staat samen te werken aan een mooiere, sterkere toekomst voor reizen in Europa, in het belang van alle Europeanen. Het bevorderen van duurzame groei in de Europese toerismesector vormt de kern van de strategie van de ETC en we zijn van mening dat het lidmaatschap van Google beide organisaties in staat zal stellen om beter aan deze gemeenschappelijke doelstelling te werken.”

Diego Ciulli (Google’s Government Affairs & Public Policy Senior Manager) liet weten trots te zijn dat Google zich heeft aangesloten bij de European Travel Commission. “We kijken ernaar uit om samen te werken om bij te dragen aan het herstel van de reissector in Europa. Het reislandschap verandert snel en we zijn vastbesloten om digitale vaardigheidstrainingen, gegevensinzichten en tools te blijven bieden. Zo kunnen we reisorganisaties en toeristenorganisaties helpen hun aanbod aan te passen aan nieuwe reisvereisten.”

