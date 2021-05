Google-zoektrends en digitale marketing tips voor de reisbranche

De economische gevolgen van de pandemie zijn wereldwijd sterk voelbaar. Inmiddels is het ruim een jaar geleden sinds de repatriëring van reizigers, uit vakantieoorden van over de hele wereld. Daarna werd het stil. Het vroegboek seizoen 2021 werd vooral gekenmerkt door haar grote afwezigheid en onze cijfers lieten een substantiële terugval zien van de anders zo populaire pakketvakanties.

Nu vaccins op veel plaatsen zijn geïntroduceerd is er een klein lichtpuntje aan de horizon. Recente overheidsplannen dragen ook bij aan het gevoel dat we dichter bij een keerpunt komen. Hierdoor klinkt de vraag “wanneer mogen we weer op vakantie?” steeds luider. Wereldwijde zoektrends op Google laten ook zien dat mensen steeds vaker willen weten wanneer ze weer kunnen reizen. In Nederland neemt zoekinteresse naar “vakantie” weer toe en is momenteel hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden – hoewel het nog niet terug naar het normale niveau is.

Voor een herstel van wereldwijd toerisme is een exacte hersteldatum, periode of snelheid niet te voorspellen. Echter kunnen we wel de data van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 analyseren om voorzichtige voorspellingen te maken omtrent consumentengedrag in de reissector.

Uiteraard is het advies van lokale overheden zwaarwegend voor de reisbereidheid en de boekingen van de consument. Dit is te zien toen interesse in reizen naar Curaçao (in oktober ‘20) en skivakanties naar Polen (in februari ‘21) enorme pieken zagen doordat enerzijds de Nederlandse overheid reizen naar de Caribische eilanden toestond en in het andere geval dat de Poolse lokale overheid de skigebieden openden. We kunnen hieruit opmaken dat een mogelijk scenario zal zijn dat we een steile piek in boekingen kunnen verwachten zodra het reisadvies versoepelt.

