Gratis annuleren bij Yaxa Reizen

Uit de vele gesprekken met retailpartners en klanten merkt Yaxa Reizen dat reizigers in de startblokken staan om hun reisplannen in 2021 te realiseren. “De huidige onzekerheid zorgt er toch voor dat men bang is om de soms hoge aanbetaling te doen. Daarom hebben we besloten dat er vanaf heden geen aanbetaling voldaan hoeft te worden voor nieuwe boekingen die vóór 30 april 2021 gemaakt worden, met vertrek tot 31 december 2021″, zegt eigenaar Henk Swama.

Zes weken voor vertrek neemt Yaxa Reizen contact op met de reisagent om, bij een positief reisadvies, na te gaan of de klant definitief gaat boeken en de betaling wil voldoen. “Bij de meeste luchtvaartmaatschappijen hebben wij touroperator tarieven. De meeste intercontinentale vluchten kunnen wij, afhankelijk van de boekingsklasse, voor een langere periode in optie houden. Wel kan het voorkomen dat zolang een ticket niet is uitgegeven het tarief iets hoger of lager kan liggen dan het oorspronkelijk voorgestelde bedrag. Dit komt door mogelijke wijziging in luchthavenbelastingen en lokale belastingen. Indien het bedrag hoger is of indien reizen naar de bestemming nog steeds afgeraden wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft de klant alsnog het recht om gratis te annuleren. Per boeking kunnen de voorwaarden afwijken, maar we informeren de reisagenten hier graag over. We zijn klaar om 2020 achter ons te laten en gaan ons volledig focussen op het nieuwe boekjaar”, aldus de touroperator.

Ter inspiratie staat de website van Yaxa Reizen vol met ruim honderd voorbeeldreizen naar de meest uiteenlopende bestemmingen wereldwijd. Kijk vooral eens op www.yaxareizen.nl of neem contact op via info@yaxareizen.nl of telefoonnummer 0594-740100.

