Gratis coachtraject voor (aankomend) ZRA’s en andere ondernemers

ZRA’s, aankomend ZRA’s en andere ondernemers uit de reisbranche kunnen een gratis coachtraject volgen bij het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Dit traject is onderdeel van het tweede steunpakket van de overheid. Sinds kort kunnen ook medewerkers van d-reizen een coachtraject aanvragen.

Dit (gratis) coachtraject vindt plaats onder het motto ‘NL leert door’, dat wordt gesubsidieerd door de overheid. Hierbij kunnen ZZP-ers en ondernemers uit de reisbranche gecoacht worden door

gespecialiseerde Travelcoaches om hen verder te helpen als ondernemer in de coronacrisis.

Deelnemers gaan in drie coachgesprekken aan de slag en kunnen sparren over zaken waar zij als ondernemer/ZRA tegenaan lopen. Dit geldt ook voor startende ZRA’s. Aansluitend ontvangen deelnemers een uitgebreid ontwikkelplan.

Het coachtraject is ook beschikbaar voor medewerkers van d-reizen, die op zoek zijn naar een andere baan of eventueel als ZRA willen beginnen.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf werkt samen met diverse (loopbaan)coaches, onder wie Marijke de Jong (onder andere bekend van de verkiezing Reisbureau van het Jaar van TravMagazine), Rian Verkooijen, Nicole Burgersdijk en Wendela van der Meijden.

Deelnemers kunnen een voorkeur aangeven voor een bepaalde coach.

‘Op dit moment hebben we al meer dan 90 tot 100 ZRA’s gecoacht, die erg enthousiast waren’, zegt Marijke de Jong, Solution Trainingen.

Vragen die aan de orde komen zijn:

hoe kan ik mijn bestaande klanten binden? Hoe zet ik mijn bedrijf professioneel in de markt? Hoe vind ik meer balans tussen werk en privé? Hoe ga ik om met de onzekerheid over reizen en als ZRA? Hoe zet ik timemanagement om in zelfmanagement?

Ook voormalig medewerkers van d-reizen kunnen advies krijgen over ‘Starten als ZRA’ of een loopbaanadvies krijgen.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor deelnemers uit de reisbranche.

Het traject stopt eind augustus, dus snel aanmelden wordt aangeraden.

Voor inschrijven en informatie, zie deze link.

(Foto Shutterstock).

