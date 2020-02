Gratis zonnebrandcrème voor gasten van het Avila Beach Hotel (Curaçao)

Om duurzaamheidsdoelen nog eens te overtreffen, biedt het Avila Beach Hotel haar hotelgasten rif veilige zonnebrandcrème van Raw Elements® gratis aan.

Het hotel doet dit om het koraalrif van het eiland te helpen beschermen en om bagagegewicht van gasten te besparen, wat niet alleen gemakkelijk en kostenbesparend is, maar ook kerosine-efficiënt en daardoor uiteindelijk ook beter voor het milieu.De zonnebrandcrème van Raw Elements® is verkrijgbaar via een speciale leverancier en bevat de volgende ingrediënten: Non-nano zinkoxide (23%), organische zonnebloempitolie, organische hennepzaadolie, organische groene & zwarte olie, organische cacaoboter, natuurlijke mangoboter, organische bijenwas, natuurlijke candelillawas, natuurlijk rozemarijnolie-extract, natuurlijke vitamine E en natuurlijke ijzeroxides.

Coral Restoration Foundation Curaçao (CRFC)

Avila Beach Hotel werkt nu negen maanden samen met Coral Restoration Foundation Curaçao (CRFC) om het huisrif aan de voorkant van het hotel opnieuw te vullen. Het project duurt drie jaar en een ‘pop-up’-kwekerij van zes bomen omvatten om de koralen te laten groeien en ze later op het rif te planten. “We zijn verheugd om de vooruitgang die de pop-up kwekerij te kunnen delen. In de korte tijd dat we dit doen, zijn we er in geslaagd om 180 fragmenten terug te planten op bamboeframes”, zegt Robbin Vogels (General Manager van het Avila Beach Hotel). “De snelheid waarmee dit groeien betekent dat we tegen het einde van 2020 iets meer dan 1000 fragmenten weer op hun huisrif moeten hebben geplant. Onze kwekerijen en uitplanten zijn voor snorkellaars zichtbaar, dus neem gerust zelf een kijkje.” Bekijk de video hieronder.

Supervisor of the Year Curaçao

Er is meer nieuws. Avila’s Housekeeping Supervisor Iris Faneyt is ‘Supervisor of the Year Curaçao’ geworden. “Wij zijn zeer trots op onze Iris uit alle genomineerden van andere hotels op Curaçao door CHATA – Curaçao Hospitality & Tourism Association deze titel heeft gekregen. Ze is een voorbeeld voor velen en bewijst dat werken in de horeca niet leeftijdsgebonden is. Ook na haar pensionering is ze nog steeds volledig actief en enthousiast in haar werk als Housekeeping Supervisor in het Avila Beach Hotel”, laat het hotel weten.

