Griekenland: ook antigeen sneltest geaccepteerd

Het Grieks Verkeersbureau meldt in een update dat ook een antigeen sneltest zal worden geaccepteerd om het land binnen te komen. Deze test moeten 48 uur voor aankomst in Griekenland worden afgenomen in gecertificeerde laboratoria. Alleen reizigers van twaalf jaar en ouder hoeven een test af te leggen.

“Regel na boeking naar Griekenland een PCR (72 uur voor aankomst) of een antigeentest (48 uur voor aankomst) in een gecertificeerd laboratorium (12 jaar en ouder) of zorg ervoor dat je een bewijs van je vaccinatie hebt (veertien dagen voordat je Griekenland binnenkomt, moet de vaccinatie zijn voltooid)”, zo schrijft het verkeersbureau. “Wanneer je bent hersteld van corona, zorg dan voor een herstelcertificaat van een gecertificeerde of overheidsorganisatie (de reiziger moet in de 2 – 9 maanden voor vertrek zijn hersteld). Vanaf 1 juli is het mogelijk testresultaten / vaccinatiebewijs / herstelbewijs toe te voegen aan de CoronaCheck-app.

Lees in TravelPro #24 een interview met Harry Theoharis, de Griekse minister van Toerisme.

