Groei boekingen zet door: bestemmingen buiten Europa blijven achter

Inmiddels zijn de vakantieboekingen drie achtereenvolgende maanden hoger dan in het jaar 2019; het laatste jaar zonder corona. In april waren de boekingen zelfs 16% hoger dan in april ’19. In maart was de maandvergelijking met 2019 nog +6%. Corona en de oorlog in Oekraïne lijken minder invloed te hebben op het aantal boekingen. Wel zien we dat het aandeel van reizen buiten Europa nog steeds achterblijft.

In april is weer gevraagd of men een boeking heeft gemaakt en zo ja waarheen. Deze afgelopen maand zien we dat de klant kiest voor de bekende en vertrouwde bestemmingen. Met uitzonder van Oostenrijk boeken alle grote bestemmingen goed. België noteert zelf +77% ten opzichte van 2019. Kroatië en Tsjechië blijven achter.

Buiten Europa

Kijkend naar de verhouding EU/ICA zien we dat de klant nog steeds relatief dichtbij boekt. 14% boekt buiten Europa; Dit is lager dan in dezelfde maand voorafgaande jaren. Kijkend naar de bestemmingen buiten Europa doen alleen Zuid-Amerika (met name Curaçao en Bonaire) en Afrika het goed. Boekingen voor Azië en Oceanië worden nog steeds sterk negatief beïnvloed door corona.

Author Dylan Cinjee