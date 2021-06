Groen reisadvies voor Malta

Het reisadvies voor Malta is gewijzigd naar groen. Bovendien heeft het land eind mei naar eigen zeggen als eerste land in de Europese Unie groepsimmuniteit behaald.

In het reisadvies wordt aangegeven dat reizen naar Malta mogelijk is, maar dat er wel testverplichtingen zijn. Alle reizigers van vijf jaar en ouder moeten bij vertrek uit Nederland een negatieve PCR-test kunnen laten zien, die bij aankomst in Malta niet ouder is dan 72 uur. Voor terugkeer naar Nederland vanuit Malta is geen negatieve NAAT (PCR)test en (thuis)quarantaine nodig. Malta ligt op ongeveer drie uur vliegen van Amsterdam. Kijk voor meer informatie over het reisadvies op de website van Buitenlandse Zaken.

