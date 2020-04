Groepsclaim tegen Tirol en het Tiroler bureau voor toerisme door 4500 wintersporters

Volgens de Oostenrijkse advocaat Peter Kolba heeft de deelstaat Tirol bewust de belangen van de horeca en de toeristenindustrie boven de gezondheid gesteld. Dinsdag jl. diende hij al een klacht in bij de rechtbank van Tirol namens 50 mensen en maandag komen daar 4450 klaagschriften bij, waaronder die van 331 NEderlandse wintersporters. Zij liepen begin maart het coronavirus op in skidorp Ischgl.

Kolba is al bijna 30 jaar advocaat en vindt dat er sprake is van nalatigheid nadat op 7 maart bekend werd dat een werkneemster van de après-skibar Kitzloch besmet was. Het personeel zou zijn weggestuurd en de bar werd ontsmet. Overigens was op 5 maart al bekend dat het coronavirus heerste in het dorp. Pas op 9 maart werden toeristen naar huis gestuurd, zonder instructie over quarantaine. Op die manier hebben zij honderden, duizenden mensen in Europa kunnen besmetten.

De gezondheidsdienst zou niks hebben gedaan nadat bleek dat bijvoorbeeld tien IJslanders na een bezoek aan Ischl ziek werden. Ook de hotels hebben toeristen verzekerd dat er niks aan de hand was. Een weekend lang werd er nog volop gefeest met onder andere het spel ‘biersprong’, waarbij je een pingpongbal uit de mond in een beker spuugt en deze wordt hergebruikt en lang niet altijd wordt afgewassen. “Dat terwijl de autoriteiten wisten dat er sprake was van het coronavirus”, aldus de advocaat. “Ischgl had een verantwoordelijkheid om het virus zoveel mogelijk te isoleren.” De advocaat verwacht een schadevergoeding van € 1.500 per persoon.

Bekijk hieronder twee video’s van EenVandaag:

Joris en Maureen klagen met duizenden anderen Tirol aan: ‘Er is met mensenlevens gespeeld’

Corona na wintersport in Oostenrijk: Lee en 10 van zijn vrienden werden allemaal ziek

