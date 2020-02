Groningen Airport Eelde zet stap in duurzame groei luchthavens

Vorige week is het zonnepark op Groningen Airport Eelde geopend door minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Het is het eerste zonnepark ter wereld dat op deze manier op een actieve gereguleerde luchthaven is aangelegd. Dit zonnepark is daarmee een mijlpaal in de broodnodige energietransitie van de luchtvaart.

Tijdens de opening feliciteerde minister van Nieuwenhuizen de luchthaven met dit unieke project: “Net als het verkeer op de weg gaat ook de luchtvaart verduurzamen. Hier is veel innovatie voor nodig. Het is duidelijk dat hier in het noorden een energieke wind waait. Dit zonnepark, en de nieuwe laadpaal voor elektrische vliegtuigen op Groningen Airport Eelde laten zien dat Groningen en Drenthe er klaar voor zijn.”

Proeftuin

“Het is goed dat er gekeken wordt hoe de luchtvaart een evenredige bijdrage kan leveren aan de stikstofreductie in Nederland. Duurzame groei is mogelijk door het elektrificeren van zowel het grondmaterieel als de vliegtuigen zelf. Onze ambitie is hierin innovatief te zijn en een pioniersrol te vervullen. Onze luchthaven is zeer geschikt als proeftuin op gebied van elektrisch vliegen. Met de KLM Flight Academy zijn wij dé lesluchthaven van Nederland. Na een lesvlucht, kunnen de toestellen gelijk weer aan de stroom. Met onze eigen duurzame en lokaal-opgewekte-energie kunnen we lesvluchten volledig duurzaam laten plaatsvinden”, aldus Bart Schmeink (interim-directeur Groningen Airport Eelde).

Stroom

Het zonnepark op Groningen Airport Eelde maakt impact. Zo hebben diverse luchthavens in binnen- en buitenland, grote organisaties en instanties hun interesse getoond voor deze unieke duurzame toepassing. Het zonnepark, gerealiseerd tussen de start- en landingsbaan van de luchthaven bestaat uit 63.196 zonnepanelen, die een totaal vermogen van 21,9 MW leveren. Hiervan kunnen ongeveer 6.200 huishoudens van stroom worden voorzien. Door een passagierscorridor die is voorzien van zonnepanelen is de luchthaven zelfvoorzienend in haar elektriciteitsverbruik.

