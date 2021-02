Groot onderzoek naar impact coronacrisis op werkgelegenheid reisbranche

Deze week start Reiswerk een groot en belangrijk arbeidsmarktonderzoek in de reissector. Het arbeidsmarktfonds ziet het als haar taak om in kaart te brengen wat de impact is van de coronacrisis op de werkgelegenheid in de gehele reisbranche. Hoe is de situatie veranderd ten opzichte van voor de crisis en hoe ontwikkelt het zich de komende jaren?

Het is een onderzoek dat een schat aan waardevolle informatie zal opleveren voor iedereen die werkzaam is in de sector of interesse heeft in een baan in de reissector. Onderdeel van het arbeidsmarktonderzoek is een enquête onder werkgevers. Deze week ontvangen werkgevers in de reissector een uitnodiging om deel te nemen aan het arbeidsmarktonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn zeer belangrijk voor onze sector en daarom we hopen dat zoveel mogelijk bedrijven hieraan deelnemen. Alleen dan kunnen we een zo goed mogelijk beeld schetsen van de huidige situatie in de reissector, waardoor wij nog beter kunnen opkomen voor de belangen van werknemers en werkgevers in de reissector.

