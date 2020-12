Haagse bronnen: kabinet trekt honderden miljoenen uit voor zwaargetroffen sectoren

Het kabinet trekt honderden miljoenen extra uit voor bedrijven die door de coronacrisis een zeer groot omzetverlies lijden, dat melden Haagse bronnen aan NOS. De komende dagen moeten de puntjes op de i worden gezet.

Naar verluidt komt er een extra tegemoetkoming voor bedrijven die meer dan 70 procent minder omzet hebben dan eerder. Zij kunnen 85 procent van hun vaste lasten terugkrijgen; het ge;d is bedoeld voor het betalen van de huur en de energierekening. De maatregel zou met terugwerkende kracht ingaan, vanaf 1 oktober. De reisbranche wordt niet specifiek genoemd, maar zoals bekend behoort de branche tot de sectoren waar al langere tijd helemaal niets wordt verdiend.

De eerder aangekondigde versobering van financiële steunpakketten is niet meer van toepassing. Diverse maatregelen zouden per 1 januari stap voor stap worden afgebouwd, maar volgens bronnen is dat nu ongepast.

