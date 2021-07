Harm Kreulen (KLM) met pensioen: Bas Gerressen opvolger

Na een carrière van 36 jaar bij KLM zal Harm Kreulen per 1 oktober 2021 met pensioen gaan. Gedurende zijn carrière heeft Kreulen verschillende posten in binnen- en buitenland vervuld voor KLM en voor Air France-KLM.

“Ik dank Harm Kreulen voor de vele jaren van toewijding en inspanning die tot geweldige resultaten hebben geleid. Ik heb alle vertrouwen in Bas Gerressen, die de commerciële verantwoordelijkheid voor KLM en Air France op de Beneluxmarkt op zich zal nemen”, aldus KLM President-directeur & CEO Pieter Elbers.

In zijn huidige functie als Directeur van KLM Benelux heeft hij zich ruim 10 jaar onaflatend ingezet voor met name de versterking van KLM in thuismarkt Nederland. Het hoogtepunt werd bereikt in 2019, het jaar waarin KLM haar honderdste verjaardag beleefde en een recordaantal van 35,1 miljoen passagiers vervoerde.

De laatste twee jaar, gedurende de ongekende COVID-19-crisis heeft Harm Kreulen met zijn team onder moeilijke omstandigheden hard gewerkt en gereorganiseerd om klaar te staan voor een structureel herstel met nieuwe uitdagingen naar de toekomst toe. Deze worden opgepakt door Bas Gerressen, die Harm Kreulen per 1 oktober opvolgt.

Bas Gerressen, momenteel SVP Noord-Amerika, zal deze zomer terugkeren naar Nederland. Hij is sinds 1999 in dienst van KLM en heeft uitgebreide commerciële ervaring opgedaan in eerdere functies waaronder die van Sales Manager Zakenmarkt Nederland, Commercial Director Gulf regio, hoofd Commercial Planning en General Manager China. Van zijn 22-jarige dienstverband is Bas Gerressen 11 jaar in het buitenland werkzaam geweest, waar hij nauw heeft samengewerkt met verschillende belangrijke partners zoals Delta Air Lines.

