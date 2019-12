Havi Beheer failliet: “Ik heb geen verwachtingen”

Havi Beheer uit Goor is failliet, dat heeft Hennie Visscher (directeur) desgevraagd bevestigd tegenover TravelPro. Er werken ongeveer 170 mensen voor het bedrijf, dat veel samenwerkingen heeft in de reisbranche.

“Ik heb geen verwachtingen, ik weet het niet. Ik verwacht ooit nog eens € 1 miljoen te winnen, maar u vast ook”, zo laat Hennie Visscher weten aan TravelPro dat hem vroeg naar een verdere toelichting en duidelijkheid over het faillissement. Voor zover duidelijk is, gaat een curator in gesprek met diverse partijen.

Op haar eigen website schrijft Havi dat het na de overname van Peter Langhout (2016) en Oad Bus (2018) een van de grootste Nederlandse touringcarbedrijven is geworden met een diversiteit aan bestemmingen. Havi is onder andere gevestigd in het oude hoofdkantoor van OAD Reizen in Holten en heeft filialen in Lith, Schiphol, Polen, Roemenië en Zwitserland. Daarnaast is het actief in India, Cambodja en Indonesië.

Internationaal vervoert Havi jaarlijks meer dan 2500 groepen door heel Europa. Naast touroperators kent Havi naar eigen zeggen veel vaste klanten in de regio’s. Ook voetbalclubs vertrouwen voor hun vervoer op Havi. Zo brengt het bedrijf voor FC Twente, Ajax en de Graafschap de teams en de supporters naar hun bestemmingen.

