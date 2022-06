Deel dit artikel

Hé reisspecialist, is het thuiswerken jou ook zo goed bevallen?

Dan hebben wij waarschijnlijk de perfecte job voor jou!

Aeroglobe International is al ruim 20 jaar een gespecialiseerde internetreisorganisatie met als kernactiviteit volledig georganiseerde rondreizen door Amerika, Canada en Afrika. Vanwege de enorme groei die onze organisatie meemaakt zijn wij op zoek naar een ervaren reisspecialist. Al onze reisspecialisten werken vanuit huis maar onderling staan al jouw collega’s digitaal in contact. Op regelmatige basis komen we voor overleg en samenwerking bij elkaar op onze flexwerkdag.

Functie-inhoud:

Als Aeroglobe reisspecialist werk je zelfstandig vanuit huis. Naast het standaard aanbod van auto-, groeps- en camperrondreizen stel je uitgebreide offertes op maat samen waarbij je het commerciële aspect niet uit het oog mag verliezen. Je bent verantwoordelijk voor het gehele boekingsproces, van offerte tot reisdocumentatie. Je hebt altijd direct contact met onze klanten en onze buitenlandse leveranciers. Serviceverlening staat hoog in het vaandel.

Voor ons noodzakelijk is

Ervaring in vergelijkbare functie

Ruime ervaring met CRS (bij voorkeur Amadeus)

Kennis van het product Amerika

Goede beheersing van Nederlandse & Engelse taal (zowel schriftelijk als mondeling)

Je voelt je volledig thuis achter een Windows computer

Je bent creatief denkend, stressbestendig, dienstverlenend en flexibel ingesteld

Zelfstandig werken binnen een team

Mooi meegenomen is

Bezit van passie voor verre reizen

Kennis van het product Canada & Afrika

Directe (snelle) beschikbaarheid

Rijbewijs

Woonplaats is niet van belang, daar de werkplaats ‘thuis’ is. Onze organisatie is volledig ‘Web Based’ ingericht waardoor alle werkzaamheden en contacten met klanten niet gebonden zijn aan locatie. Middelen als laptop en telefoon worden uiteraard verstrekt.

Wij bieden deze zelfstandige en afwisselende functie voor minimaal 28 uur en maximaal 39 uur per week aan. Werktijden zijn in overleg, flexibiliteit is mogelijk. Wij bieden je een goed salaris (boven CAO) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (afhankelijk van de leeftijd, kennis en ervaring).

Belangstelling? Stuur je c.v. met motivatie zo spoedig mogelijk aan Christian Jabor via jabor@aeroglobe.nl

Aeroglobe International B.V.

Noord Midslandweg 63

8891 JG Midsland

Tel. 0562-449797

www.amerikaplus.nl

www.canadaplus.nl

www.afrikaplus.nl

Author Tina Bakker