Helft Nederlandse vakantiegangers optimistisch over reizen

De vakantieplannen voor dit jaar zijn grotendeels gewijzigd door het coronavirus. Toch zegt ruim de helft van de Nederlandse vakantiegangers in de nabije toekomst even vaak of zelfs vaker te reizen dan voorheen. Dat blijkt uit onderzoek van Vliegtickets.nl.

Ondanks het coronavirus is het grootste deel van de 1200 ondervraagden dus optimistisch wat betreft de vakantieplannen. 40% van de ondervraagden is van plan de aankomende twee jaar even vaak te reizen dan voorheen. Bijna 15% zegt zelfs vaker te zullen reizen. 37% zegt het te laten afhangen van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Een kleine 8% zegt minder vaak te zullen reizen In de nabije toekomst.

Ruim tweederde van de reizigers zegt in de toekomst bewuster na te denken over vakanties. Dit gaat voornamelijk over de veiligheid van de reis, maar ook de bestemming en de luchtvaartmaatschappij spelen een rol in de keuze. “We zien dat veel reizigers selectiever worden in hun keuze voor reisorganisatie en bestemming. Veiligheid staat hierin voorop”, aldus Sander van Veen, Marketing Manager bij Vliegtickets.nl

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.