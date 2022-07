“Helpen op Schiphol?! Ik ga niet de shit van een ander opruimen!!!”

Deel dit artikel

Er wordt tegenover Travelpro niet enthousiast gereageerd op de oproep van de ANVR, waarin het haar leden vroeg om beschikbaar reispersoneel op te geven om mee te helpen op Schiphol. Binnen vijf uur reageerde 98% van de ruim 110 reisprofessionals die stemden op de poll ‘ben je van plan je op te geven om mee te helpen op Schiphol?’ met ‘nee’.

“Ik ga toch niet de shit van een ander opruimen?”, “Ze mogen mij een dagje komen helpen om de ellende die zij veroorzaken op te lossen” en “Waarom moeten wij weer de reddende engeltjes zijn uit de klas? Wie hielp mij met het betalen van mijn vaste lasten tijdens Corona. En om eerlijk te zijn denk ik dat ik veeeeeel te kritisch ben om dat te doen en dan zie wat er nog meer allemaal niet goed gaat daar op de luchthaven. En waar moet ik helpen dan? Wil best bij de hoge piefen aan tafel of helpen bij het geven van een rekenles want aantallen passagiers optellen was al lastig.”

Ook wordt er kritisch geschreven over de ‘klimaatridders in Den Haag’. “Er komen morgen weer beelden van de zomer bbq met Kamerleden nippend aan een wijntje en aan satéstokjes knabbelend. Hoe kunnen ze met reces als het land in brand staat?” en “Je vraagt je af hoe met name de Haagse klimaatridders hun vakantiebestemming bereiken. Te voet? Heb ik een hard hoofd in. In Nederland blijven? Humbug! Het vraagt om een stukje onderzoeksjournalistiek. Ben benieuwd wie van de media die lantaarn oppakt. Want het geneuzel over drukte en weeskoffers, die plaat blijft nu wel te lang hangen.”

“Politici kopen hun foodprint af door 3,46 euro aan co2 compensatie te betalen en dan zijn ze enorm tevreden met zichzelf. Wel klote voor Jesse want zo’n pas geplant twijgje brandt niet lang in een biomassa centrale.”

“Onder de noemer ‘ met elkaar de schouders er onder ‘.. gaat dit wel ver. Ik vind het wel getuigen van lef als je hardwerkende reiscollega’s vraagt om vrijwilligerswerk te gaan doen bij een bedrijf die de zaken niet op orde blijkt te hebben. Het lijkt me erg leuk en interessant om mee te draaien op Schiphol maar voor velen van ons is het nu van belang om onze bedrijven weer op te starten na 2 jaar werk bij GGD, in de zorg en diverse andere instanties. Dat werd dan weer wel betaald.”



ANVR en FNV en CNV Vakmensen hebben op basis van grote betrokkenheid van reisondernemers het aanbod gedaan te onderzoeken of reispersoneel deze zomer kan worden ingezet op Schiphol. “We hebben de afgelopen twee weken gebruikt om te inventariseren op welke plekken op Schiphol er een bijdrage door reisbranchemedewerkers kan worden geleverd aan het helpen oplossen van het personeelsprobleem op de luchthaven. Dat gaat zowel om security-rollen als om bagage-afhandeling”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Het is belangrijk dat het op vrijwillige basis is en dat reisprofessionals dus wel zelf de keuze hebben of ze zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Het is dan ook het meest logisch dat het gaat om medewerkers die in de buurt van de luchthaven wonen”.

ANVR-reisbedrijven die medewerkers ter beschikking willen en kunnen stellen voor de periode juli en augustus, kunnen een mail sturen aan Frank Radstake (fradstake@anvr.nl). Vanuit de ANVR wordt er naar de reacties gekeken of er in collectiviteit afspraken gemaakt kunnen worden met Schiphol over de vergoeding voor de uit te lenen medewerkers.

Author Arjen Lutgendorff