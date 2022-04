Henk Swama: “Geen Europa bij Yaxa, schoenmaker houd je bij je leest”

Deel dit artikel

“Schoenmaker houd je bij je leest”, zo stelt Henk Swama (oprichter/directeur Yaxa Reizen) in gesprek met Travelpro op het nieuwe kantoor van de touroperator in het Groningse Marum wanneer het initiatief van diverse specialisten om Europese bestemmingen aan te gaan bieden ter sprake komt. “Je moet gaan inkopen, de website moet anders worden ingericht, al met al is het heel veel werk. Je moet blijven doen waar je goed in bent.”

“Maar ik begrijp ook dat men nieuwe wegen wil gaan bewandelen. Er zijn veel ver-specialisten die Europa zijn gaan aanbieden, maar ik ben benieuwd hoelang dat vol te houden is”, aldus Swama. “Misschien heb je een ton of anderhalve ton extra omzet, maar de kosten wegen daar voor ons als Yaxa Reizen niet tegenop.” Lees hieronder het hele interview met Henk Swama en Tomas Tiekstra. Ontvang je Travelpro liever in print? Klik dan hier!

Author Arjen Lutgendorff