Her en der worden skigebieden geopend

Mondjesmaat worden er her en der weer skigebieden geopend. Zo verscheen deze week in het nieuws dat dit het geval is in China, Noorwegen en Tsjechië. Overigens krijgen de skigebieden en diegene die de skigebieden (überhaupt) kunnen bezoeken te maken met diverse maatregelen waar zij zich aan moeten houden.

In Noorwegen gaan de kleinere gebieden zoals Ål Skisenter weer open, maar het is bijvoorbeeld niet mogelijk om ski’s te huren en er moet goed afstand worden gehouden. Daarnaast is er één persoon per sleeplift toegestaan, blijven restaurants gesloten en zitplekken buiten moeten minimaal vier meter uit elkaar staan. In sommige gebieden in Noorwegen ligt er een pak sneeuw van twaalf meter dik, zo meldt Snowchamps.

Bij de Chinezen kennen ze dezelfde maatregelen als in Noorwegen, maar in China heb je ook een medisch bewijs nodig om de skigebieden in te komen. Ook moet je er 24 uur van tevoren een liftpas aanvragen, anders kom je het skigebied ook niet in en ben je verplicht een masker te dragen. In Tsjechië is Praděd Ski Resorts geopend, maar dat is vooralsnog het enige gebied dat is geopend. De grenzen van het land zijn ook nog gesloten.

