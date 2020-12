Herontdek Schotland en laat je verrassen

-ADVERTORIAL-

Is Schotland zo’n bestemming die je al goed denkt te kennen? Laat ons je dan met haar verborgen kanten verrassen.

Nodig jouw klanten uit om achter het stuur te kruipen en op de South West Coastal 300 van onze adembenemende bergen, kleurrijke bossen en de imposante kust te genieten (vergezeld door papegaaiduikers, reuzenhaaien en snoezige Schotse Hooglanders). Bewonder hoe ’s nachts de hemel boven Dumfries & Galloway in het Dark Sky Reserve tot leven komt.

Of adviseer ze om hun vakantie al vanaf de veerboot in de Schotse Grensregio te beginnen. Ontdek de indrukwekkende abdijruïnes, eeuwenoude geschiedenis en schattige boetiekjes. Verblijf in een unieke accommodatie zoals een Schots kasteel, B&B of een luxe joert. Zie hoe onze tartan dankzij een eeuwenoud proces uit kasjmierwol wordt vervaardigd. En ervaar Abbotsford, een wonderbaarlijk landhuis waar literatuur en magie samenkomen.

Heb je actieve klanten? Laat ze onze vele mountainbikepaden in Zuid-Schotland ontdekken. Met een enerverende boottocht genieten ze van een onvergetelijk uitzicht op de Schotse kust. De regio is ook een filmlocatie voor onder andere Outlander en een aantal Avenger films.

Verwen de smaakpapillen van je klanten met onze heerlijk verse visgerechten of typisch Schotse haggis. Onze whiskystokerijen bieden leerzame rondleidingen aan, met na afloop een proeverij. De fruitige whisky uit de Laaglanden is uitstekend voor beginnende drinkers.

Schotland is daarnaast ook een veilig land voor individuele reizigers, jonge gezinnen en LGBT’ers. Ook onze bekroonde rolstoelvriendelijke eetgelegenheden en speeltuinen zijn een pre.

Nu men bewuster een bestemming uitkiest, heeft Schotland breed ingezet op duurzaam toerisme. Onze ongerepte natuur en schilderachtige dorpjes zijn juist beroemd, omdat ze de hoeksteen van onze identiteit vormen. Schotland barst van de prachtige natuur en is de ideale bestemming om op gepaste afstand onvergetelijke ervaringen op te doen.

Zodra het weer kan, zullen vakantiegangers de beroemde, warme, Schotse gastvrijheid weer ervaren. Er worden vergaande hygiënische maatregelen genomen om ieders veiligheid te waarborgen én om iedereen zorgeloos van een droomvakantie te laten genieten. Deze ondernemingen zijn te herkennen aan het logo van ‘We’re Good to Go’.

We begrijpen dat de huidige situatie rond de wereld alles behalve gemakkelijk te navigeren is. VisitScotland staat met onze expertise, praktische informatie en reisinspiratie over Schotland graag voor je klaar. Ontdek meer!

