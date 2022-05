Herstel Europees toerisme in langzamer tempo dan gehoopt

Deel dit artikel

De meest recente editie van het kwartaalrapport ‘European Tourism Trends & Prospects’ van de European Travel Commission (ETC) voorspelt dat het Europese toerisme veerkracht zal tonen te midden van risico’s op meerdere fronten. Het rapport volgt de impact van de COVID-19-pandemie en de huidige economische en geopolitieke tegenwind en verwacht dat het Europese toerisme in 2022 zal blijven herstellen, zij het in een langzamer tempo dan eerder werd gehoopt.

In 2022 zal het aantal internationale toeristen naar Europa naar verwachting 30% lager zijn dan in 2019, ondersteund door binnenlandse en korteafstandsreizen. Het binnenlandse reizen zal naar verwachting volledig herstellen in 2022, terwijl het internationale reizen naar verwachting pas in 2025 het niveau van 2019 zal overschrijden.

Ondanks dat het nog steeds negatief is, blijkt uit de gegevens van het eerste kwartaal van 2022 tot nu toe dat het aantal aankomsten op alle rapporterende bestemmingen naar schatting 43% lager is op gewogen basis dan in 2019 – een verbetering ten opzichte van de daling van 60% die in het voorgaande kwartaal werd waargenomen . De snelste rebounds op basis van gegevens tot februari werden gerapporteerd door Servië (-11%) en Turkije (-12%). Andere bestemmingen die sneller herstellen op basis van gegevens tot februari-maart 2022 zijn Bulgarije (-18%), Oostenrijk (-33%), Spanje en Monaco (beide -34%) en Kroatië (-37%).

Uit het rapport blijkt dat het verdwijnen van Covid-19 de belangrijkste factor is die de reisplannen van consumenten beïnvloedt. Geholpen door de Covid-19-vaccins en -boosters, evenals de gezondheidsprotocollen en certificeringen van bestemmingen, aarzelen internationale reizigers nu minder om Europa te bezoeken. Veel landen, zoals Spanje, Frankrijk en Italië, hebben de vereiste voor Covid-testen voorafgaand aan de reis geschrapt, afhankelijk van de vaccinatiestatus. Als gevolg van deze acties wordt voorspeld dat West-Europa dit jaar wereldwijd de best presterende regio zal zijn, zij het met 24% onder het niveau van 2019.

De Verenigde Staten blijven een van de best presterende bestemmingen van alle langeafstandsmarkten. De jaarlijkse gemiddelde groei van de VS naar Europa zal naar verwachting 33,6% bedragen in de periode van vijf jaar 2021-2026, met de snelste stijging waargenomen in Noord-Europa (+41,5%). Over het algemeen blijft het zo dat trans-Atlantische reizen tussen de VS en Europa in 2022 een van de belangrijkste drijfveren zullen zijn voor het herstel van de Europese reissector.

Integendeel, er zijn geen onmiddellijke tekenen dat de aankomst van Chinese toeristen terugkeert naar het pre-pandemische niveau. China heeft momenteel te maken met een ernstige uitbraak van de Omicron-variant in Shanghai en andere grote steden, wat de autoriteiten ertoe aanzet om opnieuw strikte afsluitingen en verplichte tests in te stellen om de verspreiding van het virus te onderdrukken. Meer dan 50% van de gerapporteerde bestemmingen zag een daling van meer dan 90% in Chinese toeristenaankomsten in vergelijking met 2019.

Author Arjen Lutgendorff