Hertz introduceert camperverhuur in Nederland

Hertz start per direct met de verhuur van campers in Nederland. De campers zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen voor zowel twee als vier personen. Zo krijgen vakantiegangers een extra mogelijkheid om lokaal te reizen in een veilige en grondig gereinigde camper.

Hertz Nederland heeft twee type luxe campers opgenomen in haar wagenpark. Deze zijn per direct beschikbaar bij de verhuurkantoren in Utrecht, Breda, Leiden en Apeldoorn. Hertz-klanten kunnen eenvoudig online een camper aanvragen en genieten van een geweldige vakantie ervaring. Hiermee antwoordt Hertz op de groeiende vraag van klanten om veilig op vakantie te kunnen gaan.

Grote behoefte om lokaal te reizen

Ondanks de ongekende impact van het coronavirus op de internationale autoverhuurmarkt, ervaarde Hertz een drukke zomer in 2020 waarbij vooral lokale klanten lokaal gingen reizen. “Afgelopen jaar was een bizar jaar waarin de hele branche moest anticiperen op een scenario waar niemand in deze vorm ooit rekening mee had gehouden. Wij waren de afgelopen zomer blij verrast toen veel meer mensen lokaal een vakantieauto bij ons huurden. Daarom hebben wij besloten dat dit het juiste moment is om het vakantie productaanbod uit te breiden met luxe campers”, aldus Henk van den Helder, Managing Director Hertz Benelux.

