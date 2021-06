“Het gaat veel te langzaam en schimmig”

CNV Vakmensen wil dat er veel meer vaart wordt gemaakt met een doorstart voor het failliete D-reizen. “Het gaat allemaal veel te langzaam en schimmig”, vindt onderhandelaar Sijtze de Bruine van CNV Vakmensen. “We zitten inmiddels bijna twee maanden na het faillissement. De tijd dringt. Mensen zijn nu volop vakanties aan het boeken, maar intussen is er nog geen winkel open en dreigt D-reizen de boot te missen.”

Reisorganisatie D-reizen (285 reisbureaus, 1.150 werknemers) ging op 6 april failliet. “Er is sinds die tijd vooral veel gedoe geweest, over zoekgeraakte miljoenen en juridisch getouwtrek over de merknaam. Het wordt hoog tijd dat er ook eens aan al die werknemers wordt gedacht”, vindt De Bruine.

Wachten op nieuws

De winkels zitten nog altijd op slot. De werknemers zijn naar huis gestuurd, hun dienstverbanden zijn per 19 mei officieel geëindigd. De Bruine heeft contact met veel oud-werknemers, die op dit moment vooral met heel veel vragen zitten. “Ze zitten nu in de WW, een deel van hen is aan het solliciteren, heeft een andere baan of is voor zichzelf begonnen. Maar de meesten zijn aan het wachten op nieuws over de doorstart. Ze willen graag het liefst weer bij hun eigen reisbureau aan de slag, maar ze hebben geen idee wat hun kansen zijn. Het is een en al onduidelijkheid.”

Prijsvrij Vakanties en Hillman Travel

Van de curatoren komt weinig nieuws, zegt De Bruine. “We krijgen als vakbond nauwelijks contact met de curatoren. We weten dat Prijsvrij Vakanties een groot aantal reisbureaus wil overnemen, met in totaal zo’n 650 werknemers. Daarnaast is – los van de curator – ook Hillman Travel actief op overnamepad, door huurcontracten te sluiten voor interessante locaties. Dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Welke reisbureaus blijven open, met welke eigenaar? Voor wie is er straks een baan en voor wie niet? En welk contract krijgen de mensen aangeboden?”

Onzekerheid heeft lang genoeg geduurd

CNV Vakmensen wil dat alle betrokken partijen – die de werknemers hoog in het vaandel zeggen te hebben – nu snel de daad bij het woord voegen. De Bruine: “De onzekerheid heeft nu wel lang genoeg geduurd. De stoere taal over behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid moet nu snel worden omgezet in daden.”

