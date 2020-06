Wie in de reissector fantaseert er na de persconferentie van Rutte niet stiekem kwijlend over vliegtuigen vol vakantiegangers? Als ze in dat vliegtuig maar niet gaan protesteren tegen racisme, want dan is het hek van de dam. Maar goed, hutjemutje in een vliegtuig is gelukkig een stuk veiliger dan hutjemutje op de Dam.

In Amsterdam hadden ze, naar het schijnt, helemaal niet zoveel mensen verwacht. Toch waren het er onverwachts heel veel. Luchtvaartmaatschappijen streven juist naar zoveel mogelijk passagiers als maar kan en bij bijvoorbeeld Transavia wordt de middelste stoel niet vrijgelaten. “We gaan voor 100% bezetting”, dat liet het hoofd vliegdienst van Transavia deze week nog weten aan RTL Nieuws.

3 juni of 15 juni. Hoe dan ook, het zijn nu al historische data. Zullen we in de toekomst op één van de twee (het einde van) de coronacrisis gaan vieren en herdenken? Ja, herdenken hoort daar ook bij. De crisis is nog lang niet voorbij en velen zullen de reissector gaan (noodgedwongen) verlaten. Ik weet niet of jullie de laatste tijd nog weleens door je LinkedIn-tijdlijn scrollen…

Toch nog weer even terug naar de luchtvaart. Op de opmerking van de verslaggever dat het raar voelt dat we op de terrassen anderhalve meter-afstand moeten aanhouden en in de lucht naast elkaar moeten zitten, liet het hoofd vliegdienst van Transavia weten: “Het is veilig om te vliegen, er wordt heel veel schoongemaakt aan boord. Mondkapjes zijn verplicht en het klimaat in het vliegtuig is heel anders dan buiten het vliegtuig.” Ik kan er niks aan doen, maar het klonk een beetje alsof Arjen Lubach bij Transavia aan de slag is gegaan.

Volgens luchtvaartmaatschappijen kan je dus gewoon met z’n allen naast elkaar gaan zitten. Natuurlijk zeggen luchtvaartmaatschappijen dat. Ook IATA zegt dat vliegen veilig kan en sommige experts zeggen dat het kan, maar er zijn ook experts die zich het juist weer niet kunnen voorstellen dat als iemand in een vliegtuig niest of hoest dat de luchtstroom in een aan boord zo hoog is dat de druppels niet je (voor)buurman of -vrouw kunnen bereiken. Wat gaat er eigenlijk gebeuren als er nu toch massale corona-uitbraken ontstaan onder vliegpassagiers? Wordt dan ook al het app-verkeer van airline CEO’s, IATA en experts openbaar gemaakt?

Ik gok dat Jaap van Dissel vlak voordat het reisadvies wordt versoepeld nog met de onderzoeksresultaten komt of vliegen met het oog op het coronavirus nu wel of niet veilig is. Inderdaad, het RIVM/OMT heeft daar nog helemaal geen advies over uitgebracht (en de luchtvaart zit daar natuurlijk ook helemaal niet op te wachten, of juist wel zou ik zeggen), want daar heeft nog niemand naar gevraagd vertelde hij aan RTL Nieuws. Dus, niemand bij de overheid dacht in de aanloop naar de persconferentie over vakantie; laten we nog even aan Jaap vragen of het wel veilig is om te vliegen…?

Duidelijkheid, mensen willen duidelijkheid. Ook of vliegen veilig is of niet. En die duidelijkheid willen ze van de overheid of een gezaghebbende instantie. Eén lijn. Mensen willen duidelijkheid van de minister-president tot reisagent, reisleiders, buschauffeurs, accommodaties, enzovoorts, enzovoorts. Wat mag wel, wat mag niet, waarom wel/niet en mensen willen dat je je aan de regels houdt. Wie door het coronavirus bijvoorbeeld niet naar een begrafenis kon of zijn of haar demente geliefde weken niet ziet, zal bij het zien van duizenden mensen op de Dam in tranen zijn uitgebarsten. Dat is niet te bevatten. Ook de woede bij zorgmedewerkers, ondernemers en zoveel anderen kan ik mij goed voorstellen.

Ook de reissector wil duidelijkheid. Na de persconferentie van Rutte zijn er opeens consumenten die niet meer boeken of hun reis annuleren, omdat ze denken dat ze niet meer worden gerepatrieerd. Maar ook over ‘simpele’ dingen willen consumenten duidelijkheid van de reissector, een update, al is het maar iets. Het hoofd van veel mensen loopt nog over met tal van vragen die voor de reissector ‘piece of cake’ zijn. Wat als het reisadvies niet groen is? Wie is verantwoordelijk? Is vakantie nog wel vakantie? Wat is er nog open op de bestemming waar ik heen ga? Hoeveel mondkapjes moet ik per dag meenemen? Mag ik naar het toilet in het vliegtuig? Wat als een reis (ook met een positief reisadvies) wel uitgevoerd kan worden, maar de vakantieganger bang is? Moeten ze slikken of stikken? Is er nog ruimte voor overleg? Wat als ik ziek word bevonden?

Wat ik verwacht? Wanneer de reisadviezen verbeteren, mensen op reis gaan en terugkomen met positieve verhalen én er geen nieuwe pieken ontstaan die gerelateerd kunnen worden aan reizen, dan is het voor mij heel duidelijk wat er gaat gebeuren: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Inderdaad, dan is het hek van de dam.

