Het reisadvies van deze landen gaat op geel en groen

Vanaf donderdag 17 juni gaat het reisadvies van enkele Europese landen of gebieden van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Het gaat om Cyprus, Kroatië (met uitzondering van de regio Sjeverna Hrvatska), Liechtenstein, de Zuid-Egeïsche eilanden (in Griekenland) en Zwitserland. Daarnaast gaat het reisadvies voor IJsland, Polen en Roemenië van geel naar groen.

Reizigers hoeven bij terugkomst naar Nederland geen negatieve test meer te laten zien en hoeven niet in quarantaine. Maar let op, sommige landen die op geel of groen staan leggen inreisbeperkingen op. Kijk dus voor het hele reisadvies op nederlandwereldwijd.nl/wijsopreis.

Hoe komt een reisadvies tot stand?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken besluit over de reisadviezen voor Europese landen op basis van advies van het RIVM en na overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

