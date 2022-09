Het salesteam van Sunny Cars gaat op roadtrip

Deel dit artikel

Met een goed gevulde kofferbak gaat het salesteam van Sunny Cars volgende week het land in voor een roadtrip langs reisbureaus, touroperators en business kantoren. Naast bekende gezichten Marco Ammerlaan. Jacqueline Tabak-van ’t Wout en Fieneke Heusden-Bosters nemen ook de nieuwe salescollega’s deel. Voor Rik Sluiter en Annemiek Hoek is dit de eerste kennismaking als Sunny sales.

De Sunny roadtrip heeft niet alleen als doel om de nieuwe salescollega’s te introduceren, maar ook om kennis te maken met de vele nieuwe gezichten op de reisbureaus. Uiteraard gaat het er niet alleen om een gezellig momentje met elkaar te hebben, ook het bijspijkeren van de basis autohuurkennis staat centraal. De focus zal dan ook liggen op de all-inclusive formule, hoe de terugbetaling van het eigen risico en glas-banden-bodem-dakschade werkt en wat je allemaal kan met Sunny2go, de persoonlijke reisassistent die iedere Sunny Cars huurder tot zijn beschikking krijgt.

Marco Ammerlaan, Director of Sales Nederland, België & Frankrijk bij Sunny Cars, over de salesrun: “Na ruim twee jaar geen fysieke reisbureaubezoeken te hebben gedaan, vonden wij het de hoogste tijd om op de kantoren langs te gaan. De reisagent is en blijft belangrijk voor ons, we hebben nog steeds de volle focus op de travel trade. Een huurauto hoort altijd al bij een goed reisadvies maar juist nu is dat advies van grote waarde. Door het tekort aan huurauto’s is het namelijk verstandig op tijd te reserveren, iets waar je als reisagent actief op moet sturen. Dankzij de gratis Flexservice blijft de klant volledig flexibel, kosteloos annuleren kan immers tot 1 uur voor huuraanvang.”

De salesrun is het startschot van een periode waarin het Sunny Cars salesteam volop aanwezig is op verschillende evenementen. Zo staan TravDay en verschillende leveranciersdagen op het programma.

Author Arjen Lutgendorff