“Het voelt als een dolk in de rug en zeker op dit moment”, zo laat Leo van der Hoeven (directeur/eigenaar Reisburo Apollo) desgevraagd aan TravelPro weten als reactie op het nieuws dat Transavia in samenwerking met Airtrade pakketreizen gaat aanbieden onder de noemer Transavia Holidays.

Op de vraag waarom het voor hem als een dolk in zijn rug voelt, laat Van der Hoeven weten: “Transavia leeft bij gratie en dan ben ik nog maar een reisbureau, maar bijvoorbeeld ook bij gratie van touroperators. Ze zijn nu een beetje aan het terugbetalen, maar hoe Transavia touroperators, reisagenten en klanten in de steek hebben gelaten is ongekend.”

“Dit is een actie waardoor ik serieus overweeg om te stoppen als aandeelhouder bij Airtrade/Toer Business”, aldus Van der Hoeven. De joint venture vierde onlangs nog hun 25-jarig samenwerkingsjubileum. “Het feit dat Airtrade dit initiatief van Transavia gaat faciliteren, is een serieus punt of ik aandeelhouder wil blijven. Ze halen hiermee de positie van de reisagent en zeker die van touroperators nog verder onderuit. Het voelt heel slecht. De manier waarop er wordt samengewerkt zal allemaal ongetwijfeld zo mogen, maar op dit moment…. Het komt heel slecht over. Dat ze het in eerste instantie op 1 april wilde lanceren doet daar niets aan af. Als ze het 1 april wilden lanceren, dan had ik het echt als een grap beschouwd.”

“Ik zie Transavia met haar pakketten niet als concurrent, mochten we de coronacrisis überhaupt overleven. Ik verwacht ook dat OTA’s uiteindelijk grotere klappen gaan krijgen dan reisbureaus. Mensen willen gewoon weer iemand zien en spreken en niet drie kwartier in de wacht hangen. Deze hele actie komt bij mij in hetzelfde rijtje als dat de Hema en Lidl vakanties verkopen. KLM probeert natuurlijk ook pakketreizen te verkopen en misschien gaat het met Transavia dezelfde kant op.”

Van der Hoeven laat weten dat hij kan boeken via Transpartner en dat hij daar blij mee is. “Het biedt mij bijvoorbeeld de mogelijkheid om een ticket drie dagen in optie te zetten. Transavia noemt ons een partner, maar ze hebben ons hierover niet geïnformeerd. Ik zit daar niet zo mee, maar van Jeroen (Martron, CEO Airtrade, red.) had ik het wel fatsoenlijk gevonden als er van tevoren een berichtje was verstuurd…”

