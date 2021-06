Het wachten is voorbij! Vakantie vanaf je voordeur

Eerst een ritje naar de cruisehaven van Amsterdam of Rotterdam. Ofwel in enkele uren van woonkamer naar luxe hut of suite, van thuis naar totale ontspanning.

Vervolgens vaar je door het Noordzeekanaal of Nieuwe Waterweg richting Noordzee. Op weg naar spectaculaire Noorse fjorden, mysterieuze kastelen op de Britse eilanden of zélfs nog verder, naar het avontuurlijke Spitsbergen of IJsland. Die bestemmingen zijn nog ver weg, maar door de culinaire hoogstandjes plus een goed glas ben je gelijk al helemaal in vakantiestemming.

Kies je in zomer 2022 voor een cruise vanuit Nederland, dan profiteer je ook nog van het unieke ‘Have It All’-premiumpakket van Holland America Line: een uitgebreid drankenpakket, landexcursie(s), diner(s)* in specialiteitenrestaurants als de Pinnacle Grill én wifi aan boord zijn inbegrepen. Zo wordt cruisen vanuit eigen land wel héél voordelig en aantrekkelijk. Natuurlijk op één van onze luxe, middelgrote schepen, met onvergelijkbare service en Nederlandse tradities die Holland America Line al bijna 150 jaar zo geliefd maken.

* Aantal landexcursies en diners in specialiteitenrestaurants afhankelijk van de cruiseduur. Have It All premiumpakket geldt op alle 2021-2022 cruises.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.