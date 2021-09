“Het was fijn om te zien dat men zich veilig voelt”

Hoe is de situatie op Cyprus, welke maatregelen gelden er en hoe wordt er gekeken naar de toekomst? We vroegen het aan Inge Lankes van Cyprus Tourism Benelux.

Hoe is de situatie op Cyprus? “De covid-situatie is enorm verbeterd op het eiland met een daling van positieve gevallen per dag en een hoge vaccinatiegraad. Bezoekers kunnen genieten van aangename temperaturen die ideaal zijn om tot rust te komen, het eiland te verkennen of een combinatie van beide.”

Wat is de vaccinatiegraad op het eiland?

“78.6% van de Cypriotische bevolking heeft de eerste vaccinatie ontvangen en 74.6% is volledig gevaccineerd.”

Welke maatregelen zijn er van kracht?

“Om te kunnen genieten van bepaalde faciliteiten op de bestemming waar grotere groepen samenkomen is een SafePass verplicht (kerken, winkels, horeca, museums etc.) Personen die reizen met een testbewijs gebruiken de Cyprus Flight Pass de eerste zeven dagen van hun verblijf als SafePass. Vanaf dag acht is een antigeen sneltest vereist om een lokale SafePass te verkrijgen. Deze zijn beschikbaar in een groot aantal apotheken en laboratoria op het eiland, kosten maximaal €10 en zijn 72 uur geldig. Personen die reizen met een vaccinatie- of herstelbewijs gebruiken hun Coronabewijs (QR-code) als SafePass.”

