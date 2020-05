Video – Het ‘witte goud’ van Reisbureau Buitenlandsche Zaken

Nu de (culinaire) reizen van Reisbureau Buitenlandsche Zaken tijdelijk on hold staan, gingen Joke Nuijs (eigenaar) en haar partner Baret Dokmecian er niet bij de pakken neerzitten. Ze zochten naar alternatieven die passen bij hun klanten.

Els: “In april stond er een culinaire reis op de planning; een groep klanten zou gaan dineren in het beste restaurant van de wereld, Restaurant Mirazur ligt in Menton, dat voor de gelegenheid door het reisbureau was afgehuurd. Door het coronavirus moesten we onze boekingen, waaronder deze reis en reservering annuleren. Samen met de andere annuleringen was dat natuurlijk heel droevig, maar mijn man en ik zijn geen types die snel hun hoofden laten hangen en daarom bedachten we iets anders. Veel van onze klanten zijn fijnproevers en daarom besloot mijn man naar Limburg te gaan om daar asperges in te kopen.”

En met succes. Want Reisbureau Buitenlandsche Zaken verkocht het eerste weekend al snel 100 kilo en verwacht komend weekend 300 kilo asperges te verkopen. Om het allemaal nog completer te maken, wordt er samengewerkt met een kookstudio en wijnwinkel. “We verkopen het kookboek dat door de kookstudie is uitgegeven en hebben hiermee ook een actie gelanceerd. Mensen die hun mooiste asperge-foto plaatsen, maken kans op een kookboek. Daarnaast werken we samen met de plaatselijke wijnhandel voor een wijnarrangement. We hebben inmiddels een leuk pakket samengesteld. Het wordt zeer gewaardeerd door onze klanten, het levert veel goeds op. Ze vinden het ongelooflijk knap dat we zo’n positieve draai aan deze crisis kunnen geven. De ene dag zijn we reizen aan het annuleren en de andere dag asperges aan het verkopen, zo blijven we in balans.” Asperges zijn een seizoensproduct en daarom wordt het assortiment binnenkort uitgebreid met Hollandse Nieuwe. “We willen graag elke maand iets passend bieden.”

