“Het wordt pas écht leuk als je voor een tweede keer in New York bent”

Elk kind heeft zo zijn eigen dromen, Erik Mouthaan (correspondent RTL Nieuws) had die ook. Hij wilde naar New York, en maakte die droom waar. Inmiddels woont hij er al ruim vijftien jaar en voelt hij zich meer een New Yorker dan een Nederlander. Travelpro spreekt hem over The Big Apple en zijn nieuwste boek: New York, de gedroomde stad.

Eindelijk was het dan zover, hoe was jouw allereerste dag in New York?

“In 1995 ging ik er samen met een vriend naartoe en we stootten elkaar al snel aan bij het horen en zien van twee taxichauffeurs die ‘fuck you’ tegen elkaar riepen. Uiteraard. We hadden zo’n dure tussenvlucht met Royal Jordanian Airlines, waarbij we eerst stopten op IJsland en een paar uur later landden op JFK Airport. Dat ligt in de wijk Queens, dus in plaats van wolkenkrabbers stuitten we op van die houten eengezinswoningen. Was dit nou het New York dat ik kende van televisie? Een lange metrorit later stapten we uit in de buurt van ons YMCA Hostel en raakte ik door alle hoge gebouwen en drukte meteen de weg kwijt. Het was koud, het sneeuwde en ons was op het hart gedrukt op onze hoede te zijn vanwege de hoge misdaadcijfers in die tijd. Op naar het centrum, nam ik me voor. New York is allesbehalve een oude, Europese stad met gezellig een plein bij de kerk. Hier was alles ‘het centrum’. Na onze check-in stapten we een kledingwinkel in om spijkerbroeken te kopen en zongen we mee met ‘What is Love’ van Haddaway dat uit de radio kwam. Het werd m’n eerste kennismaking met de directheid van New Yorkers. ‘You know who sings this song’, vroeg de verkoopster met een zeikerig stemmetje. ‘Ja, ja, Haddaway’, antwoordde ik enthousiast. Zij weer: ‘Yeah, let him sing it!’.”

Author Sharon Evers