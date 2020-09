Hoe houd je deze crisis vol als zra?

Dat deze crisis meer kapot maakt dan lief is, hoeven we jou niet te vertellen. Zeker als je als zra al ruim zes maanden – en wellicht langer – geen inkomsten hebt. Hoe houd je dit vol? Stop je met jouw onderneming? Of zoek je naar een tijdelijke bijbaan? Of strijd je dapper door?

Uit de poll, geplaatst op 8 september in de besloten Facebookgroep TravelPro’s Only, blijkt dat 68% van de 203 deelnemers noodgedwongen een baan naast hun onderneming heeft aangenomen. Of ernaar op zoek zijn. Er wordt voornamelijk gezocht naar een tijdelijke baan om de schade die de coronacrisis met zich mee brengt zo veel mogelijk te beperken. Het merendeel weigert te stoppen als zra. Maar dat het merendeel er een baan bij moet nemen en de zra-onderneming tijdelijk on hold te zet, laat nogmaals de ernst van de situatie zien. Van de deelnemers zegt 28% niet te stoppen als zra en er ook geen baan bij te nemen. Echter, laat 4% weten te zijn gestopt met hun reisbureau.

“Het is vreemd om na 35 jaar reiswereld stappen terug te doen”

Desiree Schepens (TravelXL at Home Goirle) werkt meer dan 35 jaar in de reiswereld. Sinds 2000 is zij werkzaam als zra. “Met de nieuwe wetgeving pakketreizen ben ik me al snel achter de oren gaan krabben en mezelf de vraag gesteld of ik nog met zoveel passie mijn werk als reisadviseur kan uitoefenen.”

“Ik heb toen mijn businessmodel tegen het licht gehouden, ben heel selectief gaan boeken en heb ook een aantal keer ‘nee’ gezegd. Technisch gezien kan ik alles leveren, maar het risico vond ik te groot. Omdat ik ook een groot Oostenrijk-liefhebber ben, heb ik een jaar of vier geleden een webwinkel opgericht met producten gemaakt van Zirben hout. Ik zag het als een hobby, maar de webwinkel begon snel goed te lopen. Vorig jaar heb ik een fysieke winkel geopend die zich volledig richt op het Oostenrijkse concept en combineer ik mijn zra-activiteiten met de winkel. Sinds de uitbraak van corona ligt alles stil, althans ik heb er bewust voor gekozen om niet pro-actief met reizen bezig te zijn en te promoten. De boekingen die ik nog had staan, heb ik inmiddels tig keer omgeboekt of geannuleerd. Als ik zie hoeveel tijd ik daarmee kwijt ben tegen 0,0 vergoeding en dat er eigenlijk moet nog geld bij moet, ben ik zo blij dat ik de stap genomen heb om een winkel te beginnen. Ik heb nu nog een inkomen en heb een doel. Het is wel heel vreemd om na 35 jaar reiswereld stappen terug te doen, want ik dacht dat ik met heel veel passie in de reiswereld zou blijven werken tot mijn pensioen. Er was maar één wereld en dat was de reiswereld. En nu heb ik besloten om sowieso tot 31 oktober geen boekingen aan te nemen. Vooralsnog heb ik het gevoel dat we nog steeds grote passen achteruitzetten, door aangescherpte reisadviezen en belachelijke wetgeving pakketreizen. Voortschrijdend inzicht? Toeval? Ik weet het niet maar ik ben blij dat ik twee jaar geleden de knop al een klein beetje heb omgezet.”

“Ik ben genoodzaakt om er een baan bij te zoeken”

Linda van Haaster (The Travel Club Huizen) is onlangs gestart als verzorgende in een verpleeghuis. “Sinds vijf jaar heb ik mijn eigen reisbureau, maar door deze crisis ben ik genoodzaakt om er een baan bij te zoeken. Die heb ik gevonden in een verpleeghuis, waar ik voor 28 uur ga werken.”

